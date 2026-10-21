Стан Вавринка показа шампионски характер на 41! Швейцарската легенда продължава в Лион

Стан Вавринка демонстрира, че все още притежава непримиримия дух на голям шампион. 41-годишният швейцарец се пребори с испанеца Мартин Ландалусе след драматична битка в три сета и се класира за следващия кръг на турнира от сериите ATP 250 в Лион, Франция. Вавринка се наложи с 6:3, 6:7(2), 7:6(5) след оспорван двубой, продължил до решителния тайбрек.

Трикратният шампион от турнирите на Големия шлем започна уверено срещата. Той спечели първия си сервис гейм, а веднага след това успя да пробие подаването на своя съперник. Това се оказа единственият пробив в откриващия сет, в който швейцарецът контролираше събитията и затвори частта при 6:3.

Втората част предложи далеч по-равностойна игра. Вавринка имаше няколко възможности да стигне до пробив, но не успя да реализира нито една от петте си точки за брейк. Така развръзката беше отложена за тайбрек, в който Ландалусе се представи по-добре и спечели със 7:2 точки, за да възстанови равенството в сетовете.

В третия сет напрежението достигна връхната си точка. Вавринка трябваше да се измъква от трудна ситуация при собственото си подаване, докато Ландалусе пропусна отличен шанс да затвърди позицията си, след като поведе с 40:0, но в крайна сметка загуби гейма.

Нито един от двамата не успя да си осигури решаващо предимство и мачът отново стигна до тайбрек. Този път опитът и психическата устойчивост на Вавринка се оказаха решаващи. Швейцарецът запази хладнокръвие в ключовите моменти и спечели със 7:5 точки, с което сложи край на продължилата битка.

На осминафиналите Вавринка ще има още по-сериозно изпитание. Негов съперник ще бъде първият поставен в схемата Флавио Коболи от Италия.

Успехът в Лион идва в специален момент от кариерата на Вавринка. Преди двубоя стана ясно, че швейцарецът планира да организира прощален турнир преди окончателното си оттегляне от професионалния тенис.

На 41 години бившият №3 в световната ранглиста продължава да се бори на корта и да доказва, че опитът и шампионският характер могат да бъдат решаващи дори срещу значително по-млади съперници. Победата над Ландалусе му осигури нов шанс да се изправи срещу водещ играч и да продължи достойно последния етап от забележителната си кариера.