Марта Костюк се отказа в Нинбо и остана извън Финалите на УТА в Индиън Уелс

Поставената под номер 3 в схемата Марта Костюк приключи участието си на турнира от сериите УТА 500 в китайския град Нинбо. Украинката взе решение да се откаже от двубоя си от втория кръг срещу рускинята Екатерина Александрова веднага след края на първия сет, който бе загубила с 4:6.

С това оттегляне Костюк официално загуби и последните си теоретични шансове за класиране за Финалите на Женската тенис асоциация (УТА), които ще се проведат следващия месец в Индиън Уелс. За да измести чехкинята Каролина Мухова от последното осмо място, украйнката трябваше задължително да стигне до финала в Нинбо и след това да спечели титлата в Токио през идната седмица.

С отпадането на Костюк, Каролина Мухова грабва последната квота за надпреварата на осемте най-добри тенисистки за сезона. Тя се присъединява към вече класиралите се:

Елена Рибакина

Арина Сабаленка

Мира Андреева

Коко Гоф

Джесика Пегула

Елена Свитолина

Линда Носкова

Отказването на Костюк изпраща Екатерина Александрова директно на четвъртфиналите. Там нейна съперничка ще бъде канадката Лейла Фернандес, която надделя над Аляксандра Саснович от Беларус със 7:5, 6:7(3), 6:3 в друг оспорван сблъсък.

В долната половина на схемата се оформя чешки четвъртфинал, в който една срещу друга ще излязат Сара Бейлек и Мари Боузкова.