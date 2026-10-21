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Марта Костюк се отказа в Нинбо и остана извън Финалите на УТА в Индиън Уелс

Марта Костюк се отказа в Нинбо и остана извън Финалите на УТА в Индиън Уелс

21 Октомври, 2026 19:44 407 1

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Украинката взе решение да се откаже от двубоя си от втория кръг срещу рускинята Екатерина Александрова веднага след края на първия сет

Марта Костюк се отказа в Нинбо и остана извън Финалите на УТА в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Поставената под номер 3 в схемата Марта Костюк приключи участието си на турнира от сериите УТА 500 в китайския град Нинбо. Украинката взе решение да се откаже от двубоя си от втория кръг срещу рускинята Екатерина Александрова веднага след края на първия сет, който бе загубила с 4:6.

С това оттегляне Костюк официално загуби и последните си теоретични шансове за класиране за Финалите на Женската тенис асоциация (УТА), които ще се проведат следващия месец в Индиън Уелс. За да измести чехкинята Каролина Мухова от последното осмо място, украйнката трябваше задължително да стигне до финала в Нинбо и след това да спечели титлата в Токио през идната седмица.

С отпадането на Костюк, Каролина Мухова грабва последната квота за надпреварата на осемте най-добри тенисистки за сезона. Тя се присъединява към вече класиралите се:

  • Елена Рибакина

  • Арина Сабаленка

  • Мира Андреева

  • Коко Гоф

  • Джесика Пегула

  • Елена Свитолина

  • Линда Носкова

Отказването на Костюк изпраща Екатерина Александрова директно на четвъртфиналите. Там нейна съперничка ще бъде канадката Лейла Фернандес, която надделя над Аляксандра Саснович от Беларус със 7:5, 6:7(3), 6:3 в друг оспорван сблъсък.

В долната половина на схемата се оформя чешки четвъртфинал, в който една срещу друга ще излязат Сара Бейлек и Мари Боузкова.


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