Роналдо е финансовият крал на спорта! Печели двойно повече от Меси

Кристиано Роналдо продължава да доминира не само на футболния терен, но и във финансовите класации. На 41 години португалската суперзвезда заема първото място сред най-високоплатените спортисти в света за четвърта поредна година според подреждането на авторитетното списание Forbes.

Звездата на Ал Насър изпреварва убедително големия си съперник Лионел Меси, като приходите му са повече от два пъти по-високи от тези на аржентинеца. Двамата футболисти продължават да диктуват финансовите тенденции в световния спорт и заемат първите две позиции за 12-и път в рамките на последните 13 години.

Роналдо заработва над 267 милиона евро

Според публикуваните данни общите приходи на португалеца достигат впечатляващите 267,3 милиона евро. Основната част от сумата идва от договора му с Ал Насър, който му осигурява приблизително 222 милиона евро. Други 44 милиона евро постъпват от спонсорства, рекламни кампании и търговски партньорства.

Роналдо вече е постигнал и историческо финансово постижение. Той е първият действащ спортист, чиито общи брутни приходи през цялата кариера преминават границата от 2 милиарда долара, или около 1,782 милиарда евро според посочените данни.

Това е поредното доказателство за изключителната му пазарна стойност, която остава огромна дори в напреднал етап от футболната му кариера.

Меси е втори, Мбапе допълва челната тройка

Лионел Меси заема второто място с приблизителни приходи от 129 милиона евро. От тях 62,4 милиона евро са свързани с договора му с Интер Маями, а останалите 66,8 милиона евро идват от рекламни ангажименти и други търговски дейности.

Третата позиция е за Килиан Мбапе, чиито приходи са посочени на ниво около 100 милиона долара. Френският нападател вече оглави подобна класация през 2022 г., когато получи изключително голям бонус при подновяването на договора си с Пари Сен Жермен. Две години по-късно той напусна парижкия клуб и премина в Реал Мадрид.

Футболните суперзвезди диктуват финансовата надпревара

Очакванията са десетимата най-високоплатени спортисти в света да генерират общо около 839,4 милиона евро през 2026 г. Роналдо и Меси формират почти половината от тази внушителна сума.

Продължаващото присъствие на двамата на върха показва, че влиянието им далеч надхвърля спортните резултати. Десетилетия след началото на съперничеството им те остават сред най-разпознаваемите лица в световния спорт и продължават да привличат огромни приходи както от клубните си договори, така и от глобалните си рекламни партньорства.