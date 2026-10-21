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Стефанос Циципас победи Михаил Кукушкин в последния му мач в кариерата

Стефанос Циципас победи Михаил Кукушкин в последния му мач в кариерата

21 Октомври, 2026 20:41 474 0

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Гръцкият тенисист спечели с 6:1, 6:2 за 62 минути и се класира за четвъртфиналите в Алмати

Стефанос Циципас победи Михаил Кукушкин в последния му мач в кариерата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас победи Михаил Кукушкин с 6:1, 6:2 във втория кръг на турнира по тенис в зала в Алмати. Гръцкият тенисист приключи двубоя за 62 минути и продължава към четвъртфиналите.

Мачът имаше специално значение за 38-годишния Кукушкин, тъй като беше последният в професионалната му кариера. Представителят на Казахстан избра домашния турнир в Алмати, за да се сбогува с публиката.

Казахстанецът не успя да се противопостави на Циципас, но започна участието си в турнира с победа над друг гръцки тенисист - Стефанос Сакеларидис. Кукушкин спечели мача от първия кръг с два тайбрека.

В кариерата си той е достигал до 39-ото място в световната ранглиста и има една титла на ниво АТП. Тя дойде през 2010 година на турнира в Санкт Петербург. Кукушкин е загубил и три финала, като последният от тях беше през 2019 година именно срещу Циципас.

На четвъртфиналите в Алмати Циципас ще се изправи срещу австралиеца Джеймс Дъкуърт.


Казахстан
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