Бербатов се среща с ученици и таланти от школата на „Берое“ преди спектакъла си в Стара Загора

Димитър Бербатов ще се срещне с ученици от Стара Загора и с деца, трениращи футбол в „Берое“. Ден преди да изиграе спектакъла си „Бербатов: Разкодиране“ в града на липите, първият българин, шампион и голмайстор на Англия, ще зарадва множество малчугани. На 30 октомври от 13:00 часа Бербатов ще е в ППМГ „Гео Милев“, където ще отдели специално внимание на учениците от гимназията и ще отговори на въпросите им преди времето за снимки и автографи. След това от 18:00 часа Бербатов ще е и на стадион „Берое“, където ще създаде незабравими емоции и за тръгналите по неговите стъпки във футбола таланти от детско-юношеската школа на старозагорския клуб.

Срещите на Димитър Бербатов с подрастващи се превърнаха в прекрасна традиция от старта на националното турне на спектакъла му – във всеки град той отделя внимание на местните деца, преди да се качи на сцената, за да изиграе „Разкодиране“.

На 31 октомври от 19:00 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще е третият спектакъл на Бербатов след фурора, който направи в родния Благоевград и в Пазарджик. И третото представление ще е в пълна до краен предел зала.

Българската звезда на световния футбол смени познатия терен и от магията в „Театъра на мечтите“ се качи на театралната сцена. Рекордьорът по голове за националния отбор на България по футбол започна национално турне. До края на 2026 г. предстоят представления в Стара Загора и Плевен.

Вече е ясно кога къде той ще играе спектакъла си през следващата година. Бербатов ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО ТУРНЕ НА „БЕРБАТОВ: РАДКОДИРАНЕ“:

СТАРА ЗАГОРА - 31 октомври 2026 г.

Държавна опера Стара Загора

ПЛЕВЕН - 26 ноември 2026 г.

Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

РУСЕ – 27 януари 2027 г.

Доходно здание

ХАСКОВО – 23 февруари 2027 г.

Театър „Иван Димов“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 14 април 2027 г.

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“

КАЗАНЛЪК – 18 май 2027 г.

Дом на културата „Арсенал“

ШУМЕН – 9 юни 2027 г.

Летен театър

ВАРНА – 4 юли 2027 г.

Летен театър

БУРГАС – 10 юли 2027 г.

Летен театър

ГАБРОВО – 6 август 2027 г.

Летен театър

ПЛОВДИВ – очаквайте скоро

Античен театър

СОФИЯ – 17 октомври 2027 г.

Зала 1 на НДК

Билетите са в продажба на kupibileti.bg - www.kupibileti.bg/bg/category/346 .

В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева.