ФИА затяга примката във Формула 1: Нови ограничения срещу заобикалянето на бюджетния таван от 2027 г.

Международната автомобилна федерация (ФИА) подготвя сериозни промени във финансовите правила във Формула 1, които трябва да влязат в сила от 2027 година. Основната цел е да се пресекат възможностите за заобикаляне на бюджетния таван чрез технологични проекти и други дейности, развивани от компаниите зад състезателните отбори.

Промените ще засегнат организации като Ред Бул, Мерцедес, Астън Мартин и Ферари, които развиват дейност и извън непосредствената подготовка на болидите за световния шампионат. ФИА иска да гарантира, че ресурсите, използвани от състезателните екипи, ще бъдат отчетени коректно и няма да се прехвърлят между отделни подразделения с цел заобикаляне на финансовите ограничения.

Според информацията нова глава от 12 страници ще бъде добавена към оперативните регулации. Тя предвижда строго разделяне на служителите, които работят по програмата във Формула 1, от персонала в останалите подразделения на съответните компании.

Производствените бази ще трябва да разполагат със зони с контролиран електронен достъп. Данните за влизанията и излизанията ще се съхраняват в продължение на три години, за да могат да бъдат проверявани от ФИА при необходимост.

Използването на обща инфраструктура, включително аеродинамични тунели и симулатори, ще остане разрешено. Това обаче ще става при строги условия – без едновременно присъствие на служители от различните подразделения и без обмен на информация между тях.

Ограниченията ще обхванат и информационните технологии. Компютърните системи и базите данни на състезателните екипи трябва да бъдат напълно изолирани от тези на останалите дейности. Общите помещения, като столовете за хранене, ще могат да се използват само за почивка, а не за служебни срещи или споделяне на информация.

Предложените мерки предвиждат сериозни ограничения и при движението на кадри между различните подразделения на една компания.

Служител, който преминава от друг технологичен проект към екипа във Формула 1, ще трябва да премине през тримесечен период, през който няма да работи и няма да има достъп до съответните бази данни. След това ще бъде задължително да подпише 12-месечен договор, обвързващ го изцяло със състезателното подразделение.

Предвижда се и механизъм срещу изкуственото освобождаване на средства от бюджетния таван. Ако служител напусне екипа във Формула 1 и премине към друго подразделение, разходите за възнаграждението му ще продължат да се отчитат в рамките на бюджетния лимит за още една година.

С тези промени ФИА се стреми да ограничи възможностите за използване на общи ресурси по начин, който би дал финансово предимство на определени отбори. Идеята е всички участници да бъдат поставени при възможно най-равностойни условия, независимо от мащаба на технологичните и индустриалните дейности на компаниите зад тях.

Ако новите правила бъдат въведени в описания вид, от 2027 г. големите организации във Формула 1 ще трябва да осигурят още по-ясно разграничение между състезателните си програми и останалите си проекти. Това ще увеличи административните изисквания и контрола върху вътрешните процеси, но според заложената цел ще направи спазването на бюджетния таван по-прозрачно и проверимо.