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Разкриха разтърсващ детайл от раздялата на Елина Свитолина и Гаел Монфис

Разкриха разтърсващ детайл от раздялата на Елина Свитолина и Гаел Монфис

21 Октомври, 2026 21:54 426 1

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Световната номер 6 при дамите направи емоционално обявление в понеделник

Разкриха разтърсващ детайл от раздялата на Елина Свитолина и Гаел Монфис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-обичаните и популярни двойки в световния тенис — Елина Свитолина и Гаел Монфис, официално приключва своя съвместен път. Новината за разпадането на тяхното семейство предизвика широк отзвук в тенис общността, а през последните часове излязоха и драматични подробности около раздялата им.

Световната номер 6 при дамите направи емоционално обявление в понеделник. Впоследствие Свитолина публикува и второ изявление, с което уточни, че личните изпитания и психологическият натиск от войната в нейната родина Украйна са били сред факторите, довели до трудното решение, но не и единствената причина.

Френският спортен ежедневник L'Equipe разкри разтърсващ детайл: украинката е уведомила Монфис за решението си да поиска развод чрез телефонен разговор. По това време 40-годишният французин се е намирал в семейния им дом в Дубай, където се е грижел за 4-годишната им дъщеря Скай.

Новината за развода обяснява и внезапното официално оттегляне на Гаел Монфис от тениса. Международната агенция за тенис почтеност (ITIA) включи ветерана в списъка с прекратили кариерата си играчи. С това той официално напусна антидопинговите протоколи и загуби правото да участва в професионални турнири.

Двамата започнаха своята връзка в края на 2018 г. и бързо се превърнаха в любимци на феновете. През лятото на 2021 г. вдигнаха пищна сватба, а през октомври 2022 г. се роди и тяхната дъщеря.

„Скай винаги ще бъде нашият основен приоритет. Бракът ни приключва, но семейството ни — не. Ние ще бъдем нейни родители, рамо до рамо, във всеки един етап от живота ѝ“, сподели Свитолина.


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  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    По телефона? Развод? Била се същинала от Войната? Коя война, ма? Бацеее, и после що ви бият? Е затова, Те! Оти не сте читави Ора!!!

    22:04 21.10.2026

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