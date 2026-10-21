Разкриха разтърсващ детайл от раздялата на Елина Свитолина и Гаел Монфис

Една от най-обичаните и популярни двойки в световния тенис — Елина Свитолина и Гаел Монфис, официално приключва своя съвместен път. Новината за разпадането на тяхното семейство предизвика широк отзвук в тенис общността, а през последните часове излязоха и драматични подробности около раздялата им.

Световната номер 6 при дамите направи емоционално обявление в понеделник. Впоследствие Свитолина публикува и второ изявление, с което уточни, че личните изпитания и психологическият натиск от войната в нейната родина Украйна са били сред факторите, довели до трудното решение, но не и единствената причина.

Френският спортен ежедневник L'Equipe разкри разтърсващ детайл: украинката е уведомила Монфис за решението си да поиска развод чрез телефонен разговор. По това време 40-годишният французин се е намирал в семейния им дом в Дубай, където се е грижел за 4-годишната им дъщеря Скай.

Новината за развода обяснява и внезапното официално оттегляне на Гаел Монфис от тениса. Международната агенция за тенис почтеност (ITIA) включи ветерана в списъка с прекратили кариерата си играчи. С това той официално напусна антидопинговите протоколи и загуби правото да участва в професионални турнири.

Двамата започнаха своята връзка в края на 2018 г. и бързо се превърнаха в любимци на феновете. През лятото на 2021 г. вдигнаха пищна сватба, а през октомври 2022 г. се роди и тяхната дъщеря.

„Скай винаги ще бъде нашият основен приоритет. Бракът ни приключва, но семейството ни — не. Ние ще бъдем нейни родители, рамо до рамо, във всеки един етап от живота ѝ“, сподели Свитолина.