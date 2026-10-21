Гиздол преди Нордселанд: ЦСКА излиза само за победа, изкуственият терен не ни притеснява

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол очаква сериозно изпитание за своя отбор при гостуването на датския Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Германският специалист подчерта, че съперникът разполага с качествени футболисти и се чувства комфортно у дома, но беше категоричен, че „червените“ ще търсят трите точки.

Двубоят във Фарум е насрочен за утре от 19:45 часа и ще се играе на изкуствен терен. Според Гиздол тази особеност няма да създаде сериозни проблеми на неговите футболисти, тъй като подобни условия не са им непознати.

„Още от малки сме свикнали да играем на такива места. Не е нещо ново“, заяви наставникът на ЦСКА преди срещата.

Германският треньор очаква Нордселанд да създаде сериозни затруднения на столичния тим. Той обърна внимание на добрата игра с топка на домакините и подчерта, че ЦСКА трябва да бъде ефективен в решаващите моменти пред противниковата врата.

„Очакваме много труден мач. Нордселанд е качествен отбор, добре борави с топката. При всички положения ще изпитваме затруднения, но ще използваме нашите шансове в последните 30 метра. Очаква ни труден двубой и ще се опитаме да спечелим“, коментира Гиздол.

Наставникът засегна и темата за кадровите проблеми в състава. Той призна, че отсъствието на основен футболист заради контузия никога не е добра новина, но изрази увереност, че останалите играчи могат да се възползват от предоставената им възможност.

„Имаме 22-ма футболисти, никога не знаем кой ще има най-добрия си ден. Има такива ситуации. Ще разчитаме на останалите състезатели“, допълни специалистът.

Гиздол направи разграничение между предстоящото изпитание и предишния мач на ЦСКА срещу Монако. Според него двата съперника се различават съществено по своя стил, което изисква и различен подход от страна на българския тим.

„Не можем да сравняваме предстоящия мач с този срещу Монако. Те са на първо място във Франция. Не можем да сравняваме по никакъв начин Нордселанд с Монако. Очакваме от тях съвсем различен футбол. Знаем колко са силни като домакини“, обясни треньорът.

Така ЦСКА ще трябва да се приспособи към специфичния начин на игра на датчаните, като същевременно се възползва от възможностите си в атака.

В заключение Гиздол разкри и основния принцип, който се опитва да наложи в отбора. Германецът заяви, че позитивната атмосфера е важна част от ежедневната работа, но амбицията на футболистите трябва да бъде насочена към победата.

„Не съм треньор, който играе за равен, винаги се стремя към победа. От две седмици ме виждате постоянно усмихнат, но имам и друго изражение. Стараем се този позитивен дух да го показваме ежедневно и това ни носи резултати на терена“, заяви наставникът.

Предстоящият мач ще бъде сериозна проверка за ЦСКА в европейския турнир. „Червените“ ще се опитат да преодолеят домакинското предимство на Нордселанд и да си тръгнат от Дания с ценен успех.