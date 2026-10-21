Хулио Веласкес: „Искам отборът да има характер на терена и феновете да са щастливи от това"

Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес даде брифинг преди гостуването на „сините“ на „Виктория“ (Пилзен) в турнира „Лига Европа“. Мачът е в четвъртък от 22:00 часа.

„Виктория“ са тотлано различен отбор от НЕК. Уважаваме всички съперници, но те са много различни. От гледна точка на играта в защита НЕК се защитаваше човек за човек по целия терен, а отборът, с който играем утре се защитава с друга динамика. Относно играта им в атака има прилики. Този отбор иска да стигне изключително бързо до последната четвърт на терена. Но как точно стига до последните метри е разликата. Нашият фокус е самите ние – нашият отбор. Имаме много доверие във всички футболисти и сме доволни как отговарят във всяко едно състезание. Утре е още една невероятна възможност да се състезаваме в този турнир“, започна Веласкес.

„Бурас е напълно възстановен. Но от друга гледна точка кондиционното му състояние е, че от доста време не е играл. Все още не е направил много тренировки с нормална динамика. Истината е, че се възстановява и развива по изключителен начин. Това, че пътува с нас и е в групата означава, че мога да го използвам. Разбира се, трябва да продължи да акумулира тренировки, за да се доближи до това, което смятаме, че му е най-добрата версия“, каза още испанският специалист.

„От гледна точка на първия ви въпрос трябва да изтъкна изключително представяне и държание на Гашпер. След като получи тази контузия ние поискахме от него да остане още малко на терена и той както винаги слага колектива пред себе си. Това бе типичната контузия от тези, които няколко минути на терена няма да влошат, но трябва да я изтърпиш. Искам да го отлича, защото той е от тези, които с гордост изпълняват тази професия. От гледна точка на това колко ще отсъства има малка вероятност да бъде с нас на мача с „Арда“ следващия вторник. От гледна точка на този мач сега щеше да бъде малко рано. Ако имахме още два дена можеше да бъде опция. От гледна точка на утрешния съперник днес го коментирахме и с футболистите – те са директен отбор, който играе вертикален футбол. Доста добре са построени, за да могат да спечелят втората топка. Точно това е един от аспектите, който да контролираме добре утре, за да сме в позиция да спечелим“, продължи Веласкес.

„Знаем защо Марко е тук. Той ни помага по изключителен начин както с качествата си, така и като човек, който се адаптира невероятно в нашата съблекалня. Това е нещо, за което нямах съмнение. Аз винаги държа да проуча какъв човек е всеки футболист и знаехме какво да очакваме. Това, което е важно, е в сегашно време. Разбира се, този тип турнири, в които е участвал, този опит, винаги може да помогне както на терена, така и извън него“, коментира Груич треньорът на „Левски“.

„Искам отборът да има характер на терена и феновете да са щастливи от това, което виждат. Имаше много периоди в мача с НЕК, които накараха щаба и феновете да се наслаждават на това, което виждат. Искам да кажа, че не съм бил ядосан на мача в Ловеч. Смятам, че в деня на мача със „Спартак“ (Плевен) отборът направи това, което трябваше да направи. Не са лесни този тип мачове, в тях трябва да узрееш, да разбереш какъв тип мачове са тези. В крайна сметка противникът е един важен отбор, който започва с много енергия и футболисти зад линията на топката. Ти трябва да узряваш по време на мача. Това са нормални сценарии през 90-те минути на мача. Нещо, което може да ви послужи за пример са мачовете на ЦСКА и „Лудогорец“ за Купата и как се развиха. От гледна точка на трудността на мачовете има едно нещо, което е свързано с времето. Играхме в неделя и заради това тренирахме днес в София, както направихме и преди НЕК. Това ни помага да изтренираме някои неща на нашия терен, което трудно бихме направили на терена на съперника. Това, което казвам е, че през лятото имахме по-малко мачове. Можехме да направим тренировка на терена на съперника, но сега не можем. И в такива кратки срокове искаме да вземем всичко от последния ден преди мача. От гледна точка на емоционалната трудност за това честно казано с ръка на сърцето отборът прави нещата много лесни за мен, защото се представят невероятно. Вътрешното съобщение, което имаме ние в съблекалнята е, че всеки мач за нас има огромно значение. Имаме едни и същи изисквания, едно и също представяне. Всичко зависи от себераздаването на футболистите, което е невероятно“, каза още Веласкес.

„Футболът е всичко – фазата без топка, фазата с топка и трябва да има баланс между тях. Ключът между тях започва от това с това да сме скромни, да помним в кой турнир сме и да знаем, че тук няма нищо лесно. Ще се изправим срещу съперник, който ще ни направи мача много труден. Ако сме скромни и сме верни на нашата идентичност ще бъдем в ситуация, която да ни позволи да спечелим мача“, завърши Веласкес.