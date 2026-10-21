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Скандал в Баку: Борусия (Дортмунд) забрани на играчите си да използват душовете на стадиона

Скандал в Баку: Борусия (Дортмунд) забрани на играчите си да използват душовете на стадиона

21 Октомври, 2026 22:19 1 113 4

  • борусия дортмунд-
  • шампионска лига-
  • нико ковач-
  • баку-
  • здравни мерки

Нико Ковач потвърди препоръката към футболистите

Скандал в Баку: Борусия (Дортмунд) забрани на играчите си да използват душовете на стадиона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболистите на Борусия (Дортмунд) останаха без възможност да се изкъпят на Олимпийския стадион в Баку след победата с 2:1 срещу Сабах в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Според информация на германския вестник Bild решението е било взето заради опасения от възможно наличие на бактерии във водопроводната система на съоръжението. Става въпрос за микроорганизми, които при попадане в дихателните пътища чрез фини водни капчици могат да причинят тежка пневмония.

Старши треньорът на германския тим Нико Ковач потвърди, че на играчите е било препоръчано да не използват душовете на стадиона. Същите указания са били дадени и преди двубоя, когато Борусия е провела тренировъчно занимание на съоръжението.

Вместо това футболистите е трябвало да използват баните в хотела, в който е настанен отборът по време на престоя си в азербайджанската столица.

Предпазната мярка е била предприета с цел да се избегне евентуален здравословен риск за играчите и членовете на щаба.

Спортният директор на Борусия Оле Бук също коментира ситуацията, като посочи по-комфортните условия в хотела като причина отборът да предпочете да се къпе там.

Случаят привлече внимание заради необичайните мерки, предприети от германския клуб при гостуването му в Баку. Към момента посочената информация говори за опасения относно водопроводната система, а не за потвърдено заразяване на футболисти.

На терена Борусия все пак изпълни задачата си и си тръгна с победа 2:1, но организацията около престоя на отбора в Баку се оказа допълнителна тема след срещата от Шампионската лига.


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  • 1 Шумов

    1 3 Отговор
    На кой му пука 🥱

    Коментиран от #2

    22:24 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    7 1 Отговор
    Основната цел е да се унижи и обиди. Немската фирма Alpine Bau Deutschland AG, която е проектирала тази гигантска структура, е внедрила най-модерните и напреднали решения по отношение на опазването на здравето и високи хигиенни стандарти за футболистите. Стадионът е един от най-новите (2015 г.) и най-технологично напредналите в регистъра на ФИФА, има отлична репутация и е препоръчван за домакинство на международни мачове от най-високо ниво и стандарт.

    22:32 21.10.2026

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