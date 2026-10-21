Скандал в Баку: Борусия (Дортмунд) забрани на играчите си да използват душовете на стадиона

Футболистите на Борусия (Дортмунд) останаха без възможност да се изкъпят на Олимпийския стадион в Баку след победата с 2:1 срещу Сабах в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Според информация на германския вестник Bild решението е било взето заради опасения от възможно наличие на бактерии във водопроводната система на съоръжението. Става въпрос за микроорганизми, които при попадане в дихателните пътища чрез фини водни капчици могат да причинят тежка пневмония.

Старши треньорът на германския тим Нико Ковач потвърди, че на играчите е било препоръчано да не използват душовете на стадиона. Същите указания са били дадени и преди двубоя, когато Борусия е провела тренировъчно занимание на съоръжението.

Вместо това футболистите е трябвало да използват баните в хотела, в който е настанен отборът по време на престоя си в азербайджанската столица.

Предпазната мярка е била предприета с цел да се избегне евентуален здравословен риск за играчите и членовете на щаба.

Спортният директор на Борусия Оле Бук също коментира ситуацията, като посочи по-комфортните условия в хотела като причина отборът да предпочете да се къпе там.

Случаят привлече внимание заради необичайните мерки, предприети от германския клуб при гостуването му в Баку. Към момента посочената информация говори за опасения относно водопроводната система, а не за потвърдено заразяване на футболисти.

На терена Борусия все пак изпълни задачата си и си тръгна с победа 2:1, но организацията около престоя на отбора в Баку се оказа допълнителна тема след срещата от Шампионската лига.