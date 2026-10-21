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Галатасарай обърна Лил и спечели във Франция

Галатасарай обърна Лил и спечели във Франция

21 Октомври, 2026 21:37 329 0

  • галатасарай-
  • лил-
  • шампионска лига-
  • виктор осимхен-
  • сориба диаун

Турският тим стигна до първата си победа в основната фаза

Галатасарай обърна Лил и спечели във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Галатасарай победи Лил с 4:2 като гост в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Турският тим изоставаше с 1:2, но стигна до обрат с три гола след почивката и записа първите си точки в турнира. Лил остава без спечелена точка след три мача.

Галатасарай поведе още във втората минута чрез Юнус Акгюн. Лил отговори бързо и Сориба Диаун изравни в осмата минута, а в 39-ата минута нападателят отбеляза втория си гол за 2:1.

Гостите можеха да получат дузпа в 27-ата минута за нарушение на вратаря Берке Йозер срещу Виктор Осимхен, но решението беше отменено след намеса на системата за видеопомощ на съдиите. Малко преди почивката Алексей Батраков изравни с удар с глава след подаване на Роланд Шалай.

Галатасарай излезе отново напред в началото на второто полувреме след автогол.

В 61-ата минута Виктор Осимхен оформи крайното 4:2 след атака на турския тим. Нападателят получи възможност в наказателното поле и не пропусна, с което Галатасарай затвърди обрата си.

Преди двубоя и двата отбора бяха без точки след поражения в първите два кръга. След третия мач Галатасарай се изкачи пред Лил в подреждането, а френският тим остана без актив.

В следващия кръг, на 3 ноември, Галатасарай приема Щутгарт, докато Лил гостува на Будьо/Глимт.


Франция
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