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Комо разби Манчестър Юнайтед в Шампионската лига

Комо разби Манчестър Юнайтед в Шампионската лига

21 Октомври, 2026 21:45 447 2

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  • нико пас-
  • майкъл карик

Нико Пас вкара два гола за домакините, а Джошуа Зиркзее отбеляза почетното попадение за английския тим

Комо разби Манчестър Юнайтед в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Комо победи Манчестър Юнайтед с 4:1 в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата се игра на стадион „Джузепе Синигалия“ в Италия, а домакините решиха изхода на двубоя с четири попадения. Зиркзее вкара почетния гол за английския тим в добавеното време.

Резултатът беше открит още във 2-рата минута. Нико Пас се възползва от грешка в защитата на Манчестър Юнайтед и даде преднина на Комо.

До почивката гостите не успяха да отправят точен удар.

Най-добрата възможност за втори гол беше пред Дувикас, но неговият изстрел беше спасен от Сен Ламенс.

Домакините удвоиха аванса си в 49-ата минута. Пас изведе Анастасиос Дувикас, който завърши атаката с прецизен удар. Осем минути по-късно Пас отбеляза втория си гол в мача, след като получи възможност да напредне към наказателното поле и да изпрати топката покрай вратаря.

В 76-ата минута Хакобо Рамон покачи резултата на 4:0. Защитникът засече центриране на Кайки и се разписа с удар от близко разстояние.

В 90+1-вата минута Джошуа Зиркзее оформи крайния резултат 4:1.

Така Манчестър Юнайтед остана с една победа и две загуби в основната фаза на турнира. Комо вече има два успеха от три мача. Следващият двубой на английския тим е домакинство на Рома на 3 ноември, а Комо гостува на Ланс ден по-късно.


Италия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Яко са ги натупали!!!

    21:51 21.10.2026

  • 2 Хорхе

    0 0 Отговор
    Все едно гледах Комо и Бусмънска фортуна. "Англичаните" бяха комични- комикс по техен вкус!

    22:02 21.10.2026

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