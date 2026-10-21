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Реал (Мадрид) разгроми РБ Лайпциг

Реал (Мадрид) разгроми РБ Лайпциг

21 Октомври, 2026 23:54 509 0

  • реал мадрид-
  • рб лайпциг-
  • шампионска лига-
  • килиан мбапе-
  • арда гюлер-
  • ел класико

Домакините демонстрираха ефективност в атака и записаха трети пореден успех в Шампионската лига

Реал (Мадрид) разгроми РБ Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал (Мадрид) постигна убедителна победа с 4:1 над РБ Лайпциг в среща от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. На „Сантяго Бернабеу“ домакините демонстрираха ефективност в атака и записаха трети пореден успех в турнира.

Гостите от Германия обаче започнаха по-уверено и още в началните минути поставиха на изпитание защитата на мадридчани. Вратарят Тибо Куртоа трябваше да се намесва решително на няколко пъти, за да запази равенството.

В 28-ата минута Ромуло пропусна отлична възможност да изведе Лайпциг напред, след като Куртоа отново показа високата си класа. Малко преди края на първата част белгийският страж се справи и с опасен опит на Кристофър Нкунку.

Въпреки натиска на германския тим, Реал нанесе своя удар в 44-ата минута. Федерико Валверде изигра ключова роля в атаката, завършила с попадение на Бернардо Силва за 1:0. Домакините можеха да удвоят преднината си още преди почивката, но Арда Гюлер не успя да се възползва от добра възможност.

Турският талант все пак се разписа в 52-рата минута, когато завърши успешно атака на „кралския клуб“. Килиан Мбапе участва в изграждането на головото положение, а попадението на Гюлер даде още по-голямо спокойствие на мадридчани.

Реал реши окончателно изхода на срещата в заключителните минути. В 83-тата минута Ян Диоманде, появил се като резерва на мястото на Винисиус Жуниор, се включи отлично и изведе Килиан Мбапе на удобна позиция. Французинът не сгреши и покачи резултата на 3:0.

РБ Лайпциг успя да върне едно попадение две минути по-късно чрез Тидиам Гомис, но това не промени развоя на двубоя. В 87-ата минута Диоманде също записа името си сред голмайсторите с впечатляващо изпълнение след асистенция на друга резерва – Браим Диас.

Така Реал Мадрид затвърди силното си представяне в Шампионската лига и ще подходи с приповдигнато настроение към голямото дерби с Барселона през уикенда. За РБ Лайпциг поражението е второ в основната фаза на турнира, като германският състав има и една победа.


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