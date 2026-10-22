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Интер победи Шахтьор и взе първи точки в Шампионска лига

Интер победи Шахтьор и взе първи точки в Шампионска лига

22 Октомври, 2026 00:08 427 0

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  • кристиан киву

Карлос Аугусто вкара победния гол в 77-ата минута

Интер победи Шахтьор и взе първи точки в Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интер победи Шахтьор Донецк с 1:0 в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Единственият гол на „Джузепе Меаца“ отбеляза Карлос Аугусто в 77-ата минута след асистенция на Хенрих Мхитарян.

Успехът донесе първи точки за италианския тим в турнира. Интер започна кампанията със загуби от Реал Мадрид и Клуб Брюж, докато Шахтьор влезе в мача с четири точки от първите си два двубоя. След победата Интер вече има три точки, а украинският състав остава с четири.

Домакините имаха възможности още преди почивката, но вратарят на Шахтьор Дмитро Ризник спаси удари на Анже-Йоан Бони и Маркъс Тюрам. От другата страна Жозеп Мартинес се намеси решаващо при удар с глава на Валерий Бондар след корнер.

Развръзката дойде в момент, когато Интер вече беше в намален състав. Мхитарян получи топката вляво, вдигна глава и подаде зад защитата. Карлос Аугусто се освободи от Бондар и завърши атаката с удар покрай Ризник.

Интер ще продължи участието си в Шампионската лига с три точки след три кръга. Следващият мач на италианския тим е срещу Фиорентина в Серия А, а Шахтьор Донецк ще се изправи срещу Зоря Луганск в украинското първенство.


Италия
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