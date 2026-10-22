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Киву разкри какво е липсвало на Интер: „Показахме сърце и характер“

Киву разкри какво е липсвало на Интер: „Показахме сърце и характер“

22 Октомври, 2026 06:42 517 0

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  • шахтьор донецк

„Нерадзурите“ трябваше да се борят до последно за успеха над Шахтьор

Киву разкри какво е липсвало на Интер: „Показахме сърце и характер“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер постигна първата си победа в тазгодишното издание на Шампионската лига, след като се наложи с 1:0 над Шахтьор (Донецк) в двубой от третия кръг на основната фаза. „Нерадзурите“ трябваше да се борят до последно за успеха, след като от 68-ата минута играха с човек по-малко заради червения картон на Алесандро Бастони.

След края на срещата старши треньорът на миланския гранд Кристиан Киву похвали характера и непримиримостта на своите футболисти. Според румънския специалист именно готовността на отбора да се бори в трудните моменти е била решаваща за спечелените три точки.

Киву призна, че Интер не е започнал двубоя по най-добрия начин и на моменти е изпитвал затруднения срещу добре организирания съперник. Той обаче отбеляза, че направената тройна смяна е помогнала на тима да възстанови динамиката и да подобри взаимодействието между играчите.

„Започнахме сравнително добре, но в хода на срещата се появи известна тревога как да запазим структурата си срещу качествен съперник, който умее да играе на високо ниво. Бяхме леко сковани, но благодарение на тройната смяна възвърнахме енергията, динамиката и добрите комбинации“, обясни наставникът.

Изгонването на Бастони постави Интер в сложна ситуация, но според Киву именно тогава футболистите му са показали необходимата психическа устойчивост. Вместо да се пречупят под натиска, „нерадзурите“ са се обединили и са направили необходимото, за да запазят преднината си.

„Когато останахме с десет души, направихме точно това, което ни липсваше досега. Запретнахме ръкави и осъзнахме, че трябва да дадем всичко от себе си, за да останем задружни. Красивият футбол невинаги носи резултати – понякога се изискват сърце и характер, за да положиш допълнителни усилия. Точно това показаха играчите тази вечер“, заяви Киву.

Румънският специалист обърна внимание и на натоварения календар, който изисква от футболистите да поддържат високо ниво на представяне през няколко дни. По думите му в турнир като Шампионската лига са необходими не само технически умения и тактическа дисциплина, но и бързи решения, увереност и готовност за тежки битки.

„Сезонът е дълъг и играем на всеки три дни, затова са необходими много сили за поддържане на такова равнище. Понякога само опитът може да е достатъчен за постигане на целта, ако срещата не е твърде интензивна, но в Шампионската лига това не работи. Тук трябва да тичаш бързо, да мислиш бързо и да притежаваш нужната увереност“, подчерта треньорът на Интер.

Киву смята, че способността на отбора да понесе напрежението и да се бори до последния съдийски сигнал е била от ключово значение за успеха срещу Шахтьор.

„Днес бяхме готови да страдаме в името на победата и според мен точно това ни липсваше в предишните двубои“, заключи наставникът.

Въпреки ценния успех Интер все още има само три точки и се намира в долната половина на класирането в основната фаза на Шампионската лига. Победата обаче може да се окаже важна крачка за миланския тим в опита му да подобри позицията си в турнира.


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