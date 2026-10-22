Спортът по ТВ в четвъртък (22 октомври)

09:30 Тенис: турнир в Алмати - МАХ Спорт 2
13:30 Тенис: турнир в Брюксел - МАХ Спорт 1
15:00 Тенис: турнир в Лион - МАХ Спорт 4
15:00 Снукър: Северна Ирландия оупън - Евроспорт 1
17:30 Футбол: Кайрат – Панатинайкос - МАХ Спорт 3
18:45 Волейбол: Дея – Нефтохимик - МАХ One
19:45 Футбол: Ювентус – Рен - МАХ Спорт 4
19:45 Футбол: Нордселанд – ЦСКА - бТВ Екшън
19:45 Футбол: Цървена звезда - Копенхаген - МАХ Спорт 2
19:45 Футбол: Лех – Съндърланд - Ринг тв
20:00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип - Евроспорт 2
21:00 Снукър: Северна Ирландия оупън - Евроспорт 1
21:05 Баскетбол: Анадолу Ефес – Бешикташ - МАХ Спорт 1
21:45 Баскетбол: Партизан - Цървена звезда - МАХ Спорт 2
22:00 Футбол: Виктория Пилзен – Левски - МАХ Спорт 3
22:00 Футбол: Борнемут – Милан - бТВ Екшън
22:00 Футбол: Аякс – Аталанта - Ринг тв
22:00 Футбол: Бешикташ – Кристъл Палас - МАХ Спорт 4
02:35 Мото GP: първа тренировка за ГП на Австралия - МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА