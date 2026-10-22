Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (22 октомври)

Спортът по ТВ в четвъртък (22 октомври)

22 Октомври, 2026 07:24 670 0

  • спортът по тв-
  • програмата-
  • футбол-
  • тв-
  • тенис-
  • снукър-
  • баскетбол-
  • левски-
  • цска

Ето какво може да гледате по телевидията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (22 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

09:30 Тенис: турнир в Алмати - МАХ Спорт 2

13:30 Тенис: турнир в Брюксел - МАХ Спорт 1

15:00 Тенис: турнир в Лион - МАХ Спорт 4

15:00 Снукър: Северна Ирландия оупън - Евроспорт 1

17:30 Футбол: Кайрат – Панатинайкос - МАХ Спорт 3

18:45 Волейбол: Дея – Нефтохимик - МАХ One

19:45 Футбол: Ювентус – Рен - МАХ Спорт 4

19:45 Футбол: Нордселанд – ЦСКА - бТВ Екшън

19:45 Футбол: Цървена звезда - Копенхаген - МАХ Спорт 2

19:45 Футбол: Лех – Съндърланд - Ринг тв

20:00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип - Евроспорт 2

21:00 Снукър: Северна Ирландия оупън - Евроспорт 1

21:05 Баскетбол: Анадолу Ефес – Бешикташ - МАХ Спорт 1

21:45 Баскетбол: Партизан - Цървена звезда - МАХ Спорт 2

22:00 Футбол: Виктория Пилзен – Левски - МАХ Спорт 3

22:00 Футбол: Борнемут – Милан - бТВ Екшън

22:00 Футбол: Аякс – Аталанта - Ринг тв

22:00 Футбол: Бешикташ – Кристъл Палас - МАХ Спорт 4

02:35 Мото GP: първа тренировка за ГП на Австралия - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове