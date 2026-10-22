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Тай Джером вкара 45 точки при разгром на Юта

Тай Джером вкара 45 точки при разгром на Юта

22 Октомври, 2026 07:39 391 0

  • тай джером-
  • мемфис гризлис-
  • юта джаз-
  • нба-
  • камерън бузър

Гардът изведе Мемфис Гризлис до победа със 123:103 в първия мач от сезона

Тай Джером вкара 45 точки при разгром на Юта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тай Джером започна сезона с рекордните в кариерата си 45 точки, а Мемфис Гризлис победи Юта Джаз със 123:103. Гардът вкара 17 от 25 стрелби от игра, реализира пет тройки и добави седем борби и шест асистенции за 32 минути.

Мемфис изоставаше с 29:31 след първата четвърт, но обърна мача още преди почивката. Гризлис спечелиха втория период с 35:20 и се оттеглиха в съблекалнята с преднина от 64:51. Домакините взеха и третата четвърт с 34:28, с което окончателно се откъснаха от съперника.

Джером реализира 5 от 10 опита от далечна дистанция и 6 от 7 наказателни удара. Той завърши двубоя с коефициент плюс/минус +22 и беше най-резултатният играч на паркета.

Джерами Грант добави 15 точки за Гризлис, Джейлън Уелс записа 12, а Ги Джаксън приключи с 12 точки и 8 борби. Зах Еди се отчете с 6 точки и 9 борби.

Камерън Бузър, третият избор в драфта през 2026 г., направи дебюта си в НБА с 7 точки, 11 борби и 5 асистенции. Той обаче реализира само 2 от 15 стрелби, включително нито един от шестте си опита за три точки.

Въпреки слабата стрелба на Бузър Мемфис контролираше под кошовете и спечели борбите с 55:38. Това даде на домакините допълнителни притежания и помогна за убедителната победа в първия мач от новия сезон.

Кионте Джордж беше най-резултатен за Джаз с 22 точки, а Лаури Марканен добави 18 точки и 9 борби. Джарън Джаксън-младши, който премина в Юта след престоя си в Мемфис, завърши с 15 точки, 5 борби и 2 чадъра.

За Гризлис победата е първа за сезона, а Юта започна кампанията със загуба. Следващият мач на Мемфис е гостуване на Голдън Стейт на 23 октомври.


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