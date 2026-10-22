Левски търси първа победа в Лига Европа срещу Виктория Пилзен

Левски гостува на чешкия Виктория Пилзен в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата е насрочена за 22:00 часа българско време, а двата отбора ще излязат на терена с амбицията да постигнат първия си успех в турнира през настоящия сезон.

„Сините“ започнаха европейската си кампания със загуба от РБ Залцбург в София, след което завършиха наравно с НЕК Ниймеген. Така столичани все още очакват първата си победа във втория по сила клубен турнир на УЕФА.

Положението на Виктория Пилзен също не е благоприятно. Чешкият състав допусна две поражения в първите си срещи – от Унион Сен Жилоа и Ференцварош, и ще се опита да се възползва от домакинското си предимство, за да промени хода на кампанията си.

Добрата новина за треньора на Левски Хулио Веласкес е завръщането на Акрам Бурас, който попадна в групата за гостуването. Испанският специалист обаче няма да може да разчита на Гашпер Търдин, който продължава възстановяването си след контузия.

Веласкес уточни, че Бурас вече е напълно излекуван, но все още не е достигнал оптималната си физическа форма заради продължителното отсъствие от терените.

„Акрам Бурас е напълно възстановен, но кондиционното му състояние все още не е перфектно. Той не е играл от доста време и не е провел много тренировки с нормална динамика. Развитието му е в много положителна посока, от което съм доволен. Фактът, че пътува с нас и е в групата, означава, че можем да го използваме. Трябва обаче да продължи да тренира, за да достигне най-доброто си ниво“, обясни наставникът на „сините“.

Испанецът изрази уважението си към Търдин заради отношението му към отбора и готовността му да продължи да играе след получената травма. Според Веласкес словенецът има шанс да бъде на разположение за следващия официален двубой на Левски срещу Арда във вторник, докато участието му срещу Виктория Пилзен би било прибързано.

Старши треньорът на столичани анализира и силните страни на чешкия съперник. По думите му Виктория Пилзен се отличава с директен стил на игра и умение да печели вторите топки, особено в половината на противника.

„Трябва да бъдем добре организирани, да контролираме мача и да създадем възможности да спечелим“, подчерта Веласкес, който очаква от футболистите си дисциплинирано представяне.

Наставникът на домакините Радослав Ковач също призна, че отборът му е изправен пред сериозни затруднения. Освен незадоволителните резултати, чешкият тим има проблеми и с контузени футболисти, което налага внимателно управление на натоварването.

Ковач разкри, че медицинският и треньорският щаб следят внимателно състоянието на играчите, включително умората и показателите от кръвните им изследвания. Въпреки желанието на футболистите да участват в европейския мач, треньорът е готов да направи промени в състава.

„Ситуацията е изключително сложна и за нас. Постоянно разговаряме с играчите за това как се чувстват и следим всички показатели за възстановяването им, включително нивата на умора и резултатите от кръвните изследвания. Всеки иска да играе в Лига Европа, но крайното решение е наше. Трябва да разпределим силите, затова ще има ротации. Те няма да бъдат драстични – планираме три промени“, заяви Ковач.

Предстоящият сблъсък е важен и за двата отбора, които ще търсят първите си три точки в турнира. За Левски това е възможност да подобри позицията си и да натрупа увереност преди следващите предизвикателства.