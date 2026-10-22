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ЦСКА излиза срещу датския Нордселанд във второто си изпитание от Лигата на конференциите

ЦСКА излиза срещу датския Нордселанд във второто си изпитание от Лигата на конференциите

22 Октомври, 2026 09:03 497 1

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Маркус Гиздол очаква сериозен тест срещу съперник, който се чувства комфортно с топката

ЦСКА излиза срещу датския Нордселанд във второто си изпитание от Лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА се изправя срещу датския Нордселанд във втория си двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е насрочена за тази вечер от 19:45 часа, а „червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението от Монако в София.

Въпреки загубата от френския състав, българският тим остави добри впечатления с представянето си и сега ще се опита да пренесе положителните моменти и в гостуването си в Дания. Нордселанд започна участието си в надпреварата с равенство срещу шотландския Хартс.

Датчаните са добре познати на българските футболни фенове. Преди няколко години те се изправиха срещу Лудогорец и постигнаха впечатляващ успех със 7:1 над родния шампион – резултат, който остана сред най-значимите европейски победи в историята на клуба.

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви, че отборът му ще се стреми към победата независимо от противника и обстоятелствата. Германският специалист коментира и предизвикателството, свързано с изкуственото покритие на стадиона, като увери, че футболистите вече са имали достатъчно време да свикнат с настилката.

„Футболистите трябва да играят на изкуствен терен. Не е нещо ново за тях. Имаме две тренировки на изкуствена тревна настилка и това е достатъчно да се адаптираме. Няма никакво извинение“, подчерта наставникът.

Гиздол очаква сериозен тест срещу съперник, който се чувства комфортно с топката и умее да използва свободните пространства. Планът на ЦСКА е да наложи собствения си стил и да създава опасности в последната третина на терена.

„Ние очакваме много труден мач. Нордселанд обича да играе добре с топката, да използва пространствата, когато получи такива. Ние сме готови за това. Ние ще се опитаме да атакуваме в нашия стил, да ги нараним в последната третина“, обясни Гиздол.

Той изрази увереност, че двубоят ще бъде оспорван, но вярва, че неговият тим може да си тръгне с положителен резултат.

Една от основните задачи пред треньорския щаб е да намери решение за отсъствието на голмайстора Жоел Цварц. Нападателят няма да бъде на разположение за срещата, но Гиздол е категоричен, че останалите играчи трябва да бъдат готови да поемат отговорност.

„Не е добре, че няма да може да разчитаме на Цварц, но във футбола е така – когато един футболист се контузи, това е шанс за другите. Имаме 20-25 футболисти, никога не знаем кой ще има най-добрия си ден“, заяви специалистът.

Германецът допълни, че очаква всеки състезател да бъде подготвен да се възползва от предоставената възможност. Според него конкуренцията в състава е важна, а отборът трябва да разполага с решения и при кадрови затруднения.

Относно завръщането на друг отсъстващ футболист Гиздол даде оптимистична прогноза, като посочи, че възстановяването му може да приключи в рамките на следващите три до пет дни.


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  • 1 Левски 1914

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    Срещу датския отбор ще излезе Литекс, цска го няма вече 10 години.

    09:17 22.10.2026

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