ЦСКА излиза срещу датския Нордселанд във второто си изпитание от Лигата на конференциите

ЦСКА се изправя срещу датския Нордселанд във втория си двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е насрочена за тази вечер от 19:45 часа, а „червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението от Монако в София.

Въпреки загубата от френския състав, българският тим остави добри впечатления с представянето си и сега ще се опита да пренесе положителните моменти и в гостуването си в Дания. Нордселанд започна участието си в надпреварата с равенство срещу шотландския Хартс.

Датчаните са добре познати на българските футболни фенове. Преди няколко години те се изправиха срещу Лудогорец и постигнаха впечатляващ успех със 7:1 над родния шампион – резултат, който остана сред най-значимите европейски победи в историята на клуба.

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви, че отборът му ще се стреми към победата независимо от противника и обстоятелствата. Германският специалист коментира и предизвикателството, свързано с изкуственото покритие на стадиона, като увери, че футболистите вече са имали достатъчно време да свикнат с настилката.

„Футболистите трябва да играят на изкуствен терен. Не е нещо ново за тях. Имаме две тренировки на изкуствена тревна настилка и това е достатъчно да се адаптираме. Няма никакво извинение“, подчерта наставникът.

Гиздол очаква сериозен тест срещу съперник, който се чувства комфортно с топката и умее да използва свободните пространства. Планът на ЦСКА е да наложи собствения си стил и да създава опасности в последната третина на терена.

„Ние очакваме много труден мач. Нордселанд обича да играе добре с топката, да използва пространствата, когато получи такива. Ние сме готови за това. Ние ще се опитаме да атакуваме в нашия стил, да ги нараним в последната третина“, обясни Гиздол.

Той изрази увереност, че двубоят ще бъде оспорван, но вярва, че неговият тим може да си тръгне с положителен резултат.

Една от основните задачи пред треньорския щаб е да намери решение за отсъствието на голмайстора Жоел Цварц. Нападателят няма да бъде на разположение за срещата, но Гиздол е категоричен, че останалите играчи трябва да бъдат готови да поемат отговорност.

„Не е добре, че няма да може да разчитаме на Цварц, но във футбола е така – когато един футболист се контузи, това е шанс за другите. Имаме 20-25 футболисти, никога не знаем кой ще има най-добрия си ден“, заяви специалистът.

Германецът допълни, че очаква всеки състезател да бъде подготвен да се възползва от предоставената възможност. Според него конкуренцията в състава е важна, а отборът трябва да разполага с решения и при кадрови затруднения.

Относно завръщането на друг отсъстващ футболист Гиздол даде оптимистична прогноза, като посочи, че възстановяването му може да приключи в рамките на следващите три до пет дни.