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Микел Артета: Контузията на Сака не изглежда никак добре

Микел Артета: Контузията на Сака не изглежда никак добре

22 Октомври, 2026 09:18 471 0

  • букайо сака-
  • арсенал-
  • микел артета-
  • шампионска лига

Нападателят на Арсенал напусна още в 10-ата минута срещу Байерн заради проблем в квадрицепса

Микел Артета: Контузията на Сака не изглежда никак добре - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Букайо Сака напусна терена още в 10-ата минута при равенството 2:2 между Байерн и Арсенал в Шампионската лига. Английският нападател получи травмата без съприкосновение с противников футболист и беше заменен от Еберечи Езе.

След мача мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че медицинският щаб е притеснен за състоянието на Сака. „Играч, който трябва да напусне с остра болка, никога не е добра новина. Трябва да изчакаме и да видим“, каза испанският специалист пред TNT Sports. По-късно той уточни, че проблемът е в квадрицепса и добави: „Не изглежда никак добре, но трябва да изчакаме.“

Сака се контузи в момент, в който Арсенал се опитваше да започне агресивно срещу германския шампион. Влизането на Езе обаче даде резултат и новото попълнение откри резултата в 25-ата минута. Байерн стигна до обрат с попадение на Алфонсо Дейвис и дузпа, реализирана от Хари Кейн, но Деклан Райс изравни в 82-ата минута.

Артета свърза травмата с интензивността на двубоите от най-високо европейско ниво. „Тези мачове изискват невероятна интензивност. Това е игра човек срещу човек в продължение на 96 минути, във всяко действие. Няма време за поемане на въздух“, каза той.

Към момента Арсенал не е обявил точна диагноза или срок за възстановяването на Сака. Следващата медицинска оценка трябва да покаже дали става дума за мускулно разтежение или за по-сериозна травма. Това означава, че участието му в предстоящите мачове остава под въпрос, докато клубът не публикува допълнителна информация.


Германия
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