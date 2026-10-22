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Янаки Милев продължава напред във Флоренция

Янаки Милев продължава напред във Флоренция

22 Октомври, 2026 09:29 388 0

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Българинът отстрани Лоренцо Джустино

Янаки Милев продължава напред във Флоренция - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" във Флоренция (Италия), който е с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният българин, който премина успешно квалификациите след две победи, се наложи над поставения под №2 представител на домакините Лоренцо Джустино с 6:1, 6:7(3), 6:3 за три часа и 19 минути. Така Милев записа трети пореден успех в надпреварата.


Милев доминираше изцяло в първия сет, но в тайбрека на втората част загуби четири поредни точки в заключителната му фаза и Джустино изравни резултата. В решителния трети сет, след 3:3, българинът спечели три поредни гейма и затвори мача при втория си мачбол.

Националът заработи 7 точки за световната ранглиста на АТП, в която през тази седмица заема 535-о място, както и 910 евро от наградния фонд на турнира.

Следващият съперник на Милев ще бъде друг представител на домакините – Филипо Романо.


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