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Бурна нощ в НБА: Категоричен успех за Лейкърс над Уориърс и триумфи за Тимбърлуувс и Раптърс

Бурна нощ в НБА: Категоричен успех за Лейкърс над Уориърс и триумфи за Тимбърлуувс и Раптърс

22 Октомври, 2026 09:45 393 0

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Изиграха се 11 срещи

Бурна нощ в НБА: Категоричен успех за Лейкърс над Уориърс и триумфи за Тимбърлуувс и Раптърс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Общо 11 вълнуващи двубоя от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) се изиграха през изминалата нощ. Феновете бяха свидетели на серия от резултатни мачове в залите в САЩ и Канада.

Сред акцентите на вечерта бе изразителната победа на Лос Анджелис Лейкърс, които надиграха Голдън Стейт Уориърс със 127:105 в калифорнийското дерби. В друг от най-изразителните мачове Торонто Раптърс смаза Чикаго Булс със 135:92, а Портланд Трейл Блейзърс нанесе тежко поражение на Финикс Сънс със 124:83.

Пълни резултати от нощта в НБА:

  • Маями Хийт – Минесота Тимбърлуувс: 106:131

  • Хюстън Рокетс – Далас Маверикс: 128:110

  • Торонто Раптърс – Чикаго Булс: 135:92

  • Орландо Меджик – Атланта Хоукс: 125:132

  • Вашингтон Уизардс – Милуоки Бъкс: 128:116

  • Бруклин Нетс – Шарлът Хорнетс: 103:110

  • Мемфис Гризлийс – Юта Джаз: 123:103

  • Ню Орлиънс Пеликанс – Индиана Пейсърс: 120:123

  • Лос Анджелис Лейкърс – Голдън Стейт Уориърс: 127:105

  • Портланд Трейл Блейзърс – Финикс Сънс: 124:83

  • Лос Анджелис Клипърс – Сакраменто Кингс: 121:96


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