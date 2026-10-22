Бурна нощ в НБА: Категоричен успех за Лейкърс над Уориърс и триумфи за Тимбърлуувс и Раптърс

Общо 11 вълнуващи двубоя от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) се изиграха през изминалата нощ. Феновете бяха свидетели на серия от резултатни мачове в залите в САЩ и Канада.
Сред акцентите на вечерта бе изразителната победа на Лос Анджелис Лейкърс, които надиграха Голдън Стейт Уориърс със 127:105 в калифорнийското дерби. В друг от най-изразителните мачове Торонто Раптърс смаза Чикаго Булс със 135:92, а Портланд Трейл Блейзърс нанесе тежко поражение на Финикс Сънс със 124:83.
Пълни резултати от нощта в НБА:
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Маями Хийт – Минесота Тимбърлуувс: 106:131
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Хюстън Рокетс – Далас Маверикс: 128:110
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Торонто Раптърс – Чикаго Булс: 135:92
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Орландо Меджик – Атланта Хоукс: 125:132
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Вашингтон Уизардс – Милуоки Бъкс: 128:116
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Бруклин Нетс – Шарлът Хорнетс: 103:110
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Мемфис Гризлийс – Юта Джаз: 123:103
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Ню Орлиънс Пеликанс – Индиана Пейсърс: 120:123
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Лос Анджелис Лейкърс – Голдън Стейт Уориърс: 127:105
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Портланд Трейл Блейзърс – Финикс Сънс: 124:83
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Лос Анджелис Клипърс – Сакраменто Кингс: 121:96
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