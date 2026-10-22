Бурна нощ в НБА: Категоричен успех за Лейкърс над Уориърс и триумфи за Тимбърлуувс и Раптърс

Общо 11 вълнуващи двубоя от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) се изиграха през изминалата нощ. Феновете бяха свидетели на серия от резултатни мачове в залите в САЩ и Канада.

Сред акцентите на вечерта бе изразителната победа на Лос Анджелис Лейкърс, които надиграха Голдън Стейт Уориърс със 127:105 в калифорнийското дерби. В друг от най-изразителните мачове Торонто Раптърс смаза Чикаго Булс със 135:92, а Портланд Трейл Блейзърс нанесе тежко поражение на Финикс Сънс със 124:83.

Пълни резултати от нощта в НБА:

Маями Хийт – Минесота Тимбърлуувс: 106:131

Хюстън Рокетс – Далас Маверикс: 128:110

Торонто Раптърс – Чикаго Булс: 135:92

Орландо Меджик – Атланта Хоукс: 125:132

Вашингтон Уизардс – Милуоки Бъкс: 128:116

Бруклин Нетс – Шарлът Хорнетс: 103:110

Мемфис Гризлийс – Юта Джаз: 123:103

Ню Орлиънс Пеликанс – Индиана Пейсърс: 120:123

Лос Анджелис Лейкърс – Голдън Стейт Уориърс: 127:105

Портланд Трейл Блейзърс – Финикс Сънс: 124:83

Лос Анджелис Клипърс – Сакраменто Кингс: 121:96