Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аякс – Аталанта е дербито на вечерта в Лигата на конференциите - програма

Аякс – Аталанта е дербито на вечерта в Лигата на конференциите - програма

22 Октомври, 2026 10:18 334 0

  • цска-
  • нордселанд-
  • лига на конференциите-
  • аякс-
  • аталанта-
  • монако-
  • футбол-
  • програма

Предстои европейска вечер с много интригуващи сблъсъци

Аякс – Аталанта е дербито на вечерта в Лигата на конференциите - програма - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вторият кръг от основната фаза на Лигата на конференциите предлага 18 двубоя, разпределени в три часови слота. В центъра на вниманието на българските футболни фенове е гостуването на ЦСКА срещу датския Нордселанд. Сред най-очакваните сблъсъци е срещата между Аякс и Аталанта.

„Червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението с 1:2 от Монако в София. Въпреки отрицателния резултат, българският тим показа добра игра срещу един от фаворитите в надпреварата и сега ще се опита да надгради представянето си на датска земя.

Нордселанд също не успя да спечели в първия кръг, след като завърши 1:1 срещу шотландския Хартс. Това превръща предстоящия сблъсък в особено важен за двата състава, които ще преследват първата си победа в основната фаза.

Безспорно един от най-интересните мачове за деня ще се проведе в Амстердам, където Аякс приема италианския Аталанта. Нидерландският гранд ще се опита да се реваншира пред своите привърженици след изненадващото поражение с 1:2 от Хайдук Сплит.

Аталанта пристига в Нидерландия с по-голямо самочувствие след успеха с 3:1 над Пафос в първия кръг. Италианците ще се стремят да затвърдят добрия си старт, но ги очаква сериозно изпитание срещу амбициозния домакин.

В програмата има и други интригуващи срещи. Монако ще приеме германския Фрайбург, а сръбският гранд Цървена звезда ще домакинства на датския Копенхаген в Белград. Турският Трабзонспор ще премери сили с Хартс, докато английският Брайтън гостува на чешкия Яблонец.

Първият мач за деня започва още в 17:30 часа, а основната част от програмата е насрочена за 19:45 и 22:00 часа.

Пълна програма за втория кръг на Лигата на конференциите

17:30 часа

  • Кайрат – Панатинайкос

19:45 часа

  • Нордселанд – ЦСКА

  • Цървена звезда – Копенхаген

  • Трабзонспор – Хартс

  • Хетафе – Лугано

  • Сабуртало / Иберия – Мялби

  • Яблонец – Брайтън

  • Кауно Жалгирис – Бран

  • Пафос – Рига

  • Интер клуб д'Ескалдес – Университатя Крайова

22:00 часа

  • Аякс – Аталанта

  • Монако – Фрайбург

  • Спортинг Брага – Гент

  • Мидтиланд – Сент Трюиден

  • Орхус – Егнатия

  • Тун – Хайдук Сплит

  • Борац Баня Лука – Куопио ПС

  • Линкълн Ред Импс – Твенте


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове