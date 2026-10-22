Аякс – Аталанта е дербито на вечерта в Лигата на конференциите - програма

Вторият кръг от основната фаза на Лигата на конференциите предлага 18 двубоя, разпределени в три часови слота. В центъра на вниманието на българските футболни фенове е гостуването на ЦСКА срещу датския Нордселанд. Сред най-очакваните сблъсъци е срещата между Аякс и Аталанта.

„Червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението с 1:2 от Монако в София. Въпреки отрицателния резултат, българският тим показа добра игра срещу един от фаворитите в надпреварата и сега ще се опита да надгради представянето си на датска земя.

Нордселанд също не успя да спечели в първия кръг, след като завърши 1:1 срещу шотландския Хартс. Това превръща предстоящия сблъсък в особено важен за двата състава, които ще преследват първата си победа в основната фаза.

Безспорно един от най-интересните мачове за деня ще се проведе в Амстердам, където Аякс приема италианския Аталанта. Нидерландският гранд ще се опита да се реваншира пред своите привърженици след изненадващото поражение с 1:2 от Хайдук Сплит.

Аталанта пристига в Нидерландия с по-голямо самочувствие след успеха с 3:1 над Пафос в първия кръг. Италианците ще се стремят да затвърдят добрия си старт, но ги очаква сериозно изпитание срещу амбициозния домакин.

В програмата има и други интригуващи срещи. Монако ще приеме германския Фрайбург, а сръбският гранд Цървена звезда ще домакинства на датския Копенхаген в Белград. Турският Трабзонспор ще премери сили с Хартс, докато английският Брайтън гостува на чешкия Яблонец.

Първият мач за деня започва още в 17:30 часа, а основната част от програмата е насрочена за 19:45 и 22:00 часа.

Пълна програма за втория кръг на Лигата на конференциите

17:30 часа

Кайрат – Панатинайкос

19:45 часа

Нордселанд – ЦСКА

Цървена звезда – Копенхаген

Трабзонспор – Хартс

Хетафе – Лугано

Сабуртало / Иберия – Мялби

Яблонец – Брайтън

Кауно Жалгирис – Бран

Пафос – Рига

Интер клуб д'Ескалдес – Университатя Крайова

22:00 часа

Аякс – Аталанта

Монако – Фрайбург

Спортинг Брага – Гент

Мидтиланд – Сент Трюиден

Орхус – Егнатия

Тун – Хайдук Сплит

Борац Баня Лука – Куопио ПС

Линкълн Ред Импс – Твенте