Аякс – Аталанта е дербито на вечерта в Лигата на конференциите - програма

Вторият кръг от основната фаза на Лигата на конференциите предлага 18 двубоя, разпределени в три часови слота. В центъра на вниманието на българските футболни фенове е гостуването на ЦСКА срещу датския Нордселанд. Сред най-очакваните сблъсъци е срещата между Аякс и Аталанта.
„Червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението с 1:2 от Монако в София. Въпреки отрицателния резултат, българският тим показа добра игра срещу един от фаворитите в надпреварата и сега ще се опита да надгради представянето си на датска земя.
Нордселанд също не успя да спечели в първия кръг, след като завърши 1:1 срещу шотландския Хартс. Това превръща предстоящия сблъсък в особено важен за двата състава, които ще преследват първата си победа в основната фаза.
Безспорно един от най-интересните мачове за деня ще се проведе в Амстердам, където Аякс приема италианския Аталанта. Нидерландският гранд ще се опита да се реваншира пред своите привърженици след изненадващото поражение с 1:2 от Хайдук Сплит.
Аталанта пристига в Нидерландия с по-голямо самочувствие след успеха с 3:1 над Пафос в първия кръг. Италианците ще се стремят да затвърдят добрия си старт, но ги очаква сериозно изпитание срещу амбициозния домакин.
В програмата има и други интригуващи срещи. Монако ще приеме германския Фрайбург, а сръбският гранд Цървена звезда ще домакинства на датския Копенхаген в Белград. Турският Трабзонспор ще премери сили с Хартс, докато английският Брайтън гостува на чешкия Яблонец.
Първият мач за деня започва още в 17:30 часа, а основната част от програмата е насрочена за 19:45 и 22:00 часа.
Пълна програма за втория кръг на Лигата на конференциите
17:30 часа
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Кайрат – Панатинайкос
19:45 часа
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Нордселанд – ЦСКА
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Цървена звезда – Копенхаген
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Трабзонспор – Хартс
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Хетафе – Лугано
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Сабуртало / Иберия – Мялби
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Яблонец – Брайтън
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Кауно Жалгирис – Бран
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Пафос – Рига
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Интер клуб д'Ескалдес – Университатя Крайова
22:00 часа
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Аякс – Аталанта
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Монако – Фрайбург
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Спортинг Брага – Гент
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Мидтиланд – Сент Трюиден
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Орхус – Егнатия
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Тун – Хайдук Сплит
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Борац Баня Лука – Куопио ПС
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Линкълн Ред Импс – Твенте
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