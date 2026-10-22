Александър Владимиров ще бъде директор в ЦСКА

Нов управленски кадър поема ключова роля в структурите на ЦСКА. Според информация на „Мач Телеграф“, към ръководството на „червените“ се присъединява Александър Владимиров, който ще заеме директорски пост в клуба.
Официалното му представяне пред медиите и обществеността ще се състои по време на голямата пресконференция, организирана от столичния гранд по повод историческото завръщане на отбора на изцяло новия стадион „Българска армия“.
Кой е Александър Владимиров?
Само преди броени дни Владимиров бе освободен от Управителния съвет на Общински фонд „Култура“ във Враца. В продължение на няколко години той заемаше поста заместник-кмет по спорта, културата, социалните и младежки дейности в града, трупайки сериозен административен и организационен опит. Завършил е социология в УНСС и е участвал в реализирането на редица мащабни обществени, спортни и културни проекти.
Все още предстои клубът официално да обяви точния ресор и сфера на отговорности, които той ще поеме в структурата на ЦСКА.
Кулминация около откриването на съоръжението
Назначението е част от мащабното преструктуриране и модернизация на ЦСКА в навечерието на първия официален мач на преобразената „Българска армия“. „Червените“ се изправят срещу Славия в столично дерби от 14-ия кръг на efbet Лига в събота, 31 октомври, от 19:30 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2
10:42 22.10.2026
2 Не се обаждай ...
До коментар #1 от "Левски 1914":... от говедовръза, т.е. стадион "Кабриолета"!
11:11 22.10.2026
3 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
Коментиран от #5
11:15 22.10.2026
4 ШИШИ в панделата и край с уефски
Фалит !
11:16 22.10.2026
5 Левски 1914
До коментар #3 от "ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ":А МЕНТЕТО с лиценза на Етрополе.
11:20 22.10.2026
6 динамо 1949
12:20 22.10.2026