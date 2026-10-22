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Александър Владимиров ще бъде директор в ЦСКА

Александър Владимиров ще бъде директор в ЦСКА

22 Октомври, 2026 10:36 671 6

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  • български футбол

Официалното му представяне пред медиите и обществеността ще се състои по време на голямата пресконференция, организирана от столичния гранд по повод историческото завръщане на отбора на изцяло новия стадион

Александър Владимиров ще бъде директор в ЦСКА - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нов управленски кадър поема ключова роля в структурите на ЦСКА. Според информация на „Мач Телеграф“, към ръководството на „червените“ се присъединява Александър Владимиров, който ще заеме директорски пост в клуба.

Официалното му представяне пред медиите и обществеността ще се състои по време на голямата пресконференция, организирана от столичния гранд по повод историческото завръщане на отбора на изцяло новия стадион „Българска армия“.

Кой е Александър Владимиров?

Само преди броени дни Владимиров бе освободен от Управителния съвет на Общински фонд „Култура“ във Враца. В продължение на няколко години той заемаше поста заместник-кмет по спорта, културата, социалните и младежки дейности в града, трупайки сериозен административен и организационен опит. Завършил е социология в УНСС и е участвал в реализирането на редица мащабни обществени, спортни и културни проекти.

Все още предстои клубът официално да обяви точния ресор и сфера на отговорности, които той ще поеме в структурата на ЦСКА.

Кулминация около откриването на съоръжението

Назначението е част от мащабното преструктуриране и модернизация на ЦСКА в навечерието на първия официален мач на преобразената „Българска армия“. „Червените“ се изправят срещу Славия в столично дерби от 14-ия кръг на efbet Лига в събота, 31 октомври, от 19:30 часа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 3 Отговор
    В Литекс директорите са повече от играчите.

    Коментиран от #2

    10:42 22.10.2026

  • 2 Не се обаждай ...

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    ... от говедовръза, т.е. стадион "Кабриолета"!

    11:11 22.10.2026

  • 3 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    2 1 Отговор
    Докога с фалшиви лицензи ?

    Коментиран от #5

    11:15 22.10.2026

  • 4 ШИШИ в панделата и край с уефски

    2 1 Отговор
    Борчовете ще се плащат !
    Фалит !

    11:16 22.10.2026

  • 5 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ":

    А МЕНТЕТО с лиценза на Етрополе.

    11:20 22.10.2026

  • 6 динамо 1949

    0 0 Отговор
    е приключило отдавна , а тея ллвци да си центрират снимката и да оправят качеството

    12:20 22.10.2026

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