Александър Владимиров ще бъде директор в ЦСКА

Нов управленски кадър поема ключова роля в структурите на ЦСКА. Според информация на „Мач Телеграф“, към ръководството на „червените“ се присъединява Александър Владимиров, който ще заеме директорски пост в клуба.

Официалното му представяне пред медиите и обществеността ще се състои по време на голямата пресконференция, организирана от столичния гранд по повод историческото завръщане на отбора на изцяло новия стадион „Българска армия“.

Кой е Александър Владимиров?

Само преди броени дни Владимиров бе освободен от Управителния съвет на Общински фонд „Култура“ във Враца. В продължение на няколко години той заемаше поста заместник-кмет по спорта, културата, социалните и младежки дейности в града, трупайки сериозен административен и организационен опит. Завършил е социология в УНСС и е участвал в реализирането на редица мащабни обществени, спортни и културни проекти.

Все още предстои клубът официално да обяви точния ресор и сфера на отговорности, които той ще поеме в структурата на ЦСКА.

Кулминация около откриването на съоръжението

Назначението е част от мащабното преструктуриране и модернизация на ЦСКА в навечерието на първия официален мач на преобразената „Българска армия“. „Червените“ се изправят срещу Славия в столично дерби от 14-ия кръг на efbet Лига в събота, 31 октомври, от 19:30 часа.