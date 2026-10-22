Напрежение в Манчестър Юнайтед след погрома от Комо! Карик се извини на феновете, Фернандеш разкритикува тактиката

Манчестър Юнайтед преживя тежка вечер в Европа, след като загуби с 1:4 при гостуването си на Комо в Шампионската лига. Разгромното поражение засили напрежението около мениджъра Майкъл Карик и предизвика разногласия в лагера на „червените дяволи“ относно избраната тактика.

След последния съдийски сигнал Карик се насочи към сектора с привържениците на английския клуб, за да поднесе извиненията си на близо 700-те фенове, пропътували разстоянието до Италия. Прави впечатление, че наставникът не потърси директно контакт със собствените си футболисти, преди да се отправи към гостуващата публика.

Поведението му напомни за случилото се с Оле Гунар Солскяер след загубата от Уотфорд през ноември 2021 година. Тогава норвежецът също се насочи към привържениците след разочароващ резултат, а само ден по-късно беше освободен от поста си. Паралелът допълнително засили спекулациите около бъдещето на Карик, макар подобно развитие да не е потвърдено.

Допълнително напрежение внесоха думите на капитана Бруно Фернандеш пред TNT Sports. Португалският полузащитник коментира подхода на отбора без топка и обясни, че решението да не се използва персонална преса е позволило на съперника да разполага с повече пространство.

„Решението на щаба беше да не пресираме човек за човек, което понякога оставяше пространство зад нас. Когато дадеш толкова много притежание на топката на такива отбори, те придобиват увереност“, заяви Фернандеш.

Капитанът беше попитан директно дали смята, че Карик е допуснал грешка с избраната тактика. Той не пожела да отправи персонални обвинения, но подчерта, че решенията са отговорност на треньора и неговия щаб.

„Това е работа на треньора и щаба да го видят, не моя. Понякога трябва да си по-смел, когато си под напрежение, да поемеш риска от висока преса и да ги накараш да се чувстват некомфортно на терена“, добави португалецът.

Изказването му насочи вниманието към начина, по който Манчестър Юнайтед се е опитал да ограничи играта на италианския състав. Според капитана по-агресивният натиск е можел да затрудни изграждането на атаките на противника.

На пресконференцията след двубоя Майкъл Карик също коментира представянето на своите футболисти. Вместо да навлиза в подробности относно разминаванията в тактическите оценки, мениджърът акцентира върху работата и усилията на терена.

„Без значение каква система или с каква тактика играеш – ако не бягаш, ако не бягаш напред и назад, няма как да спечелиш мач“, заяви Карик.

Думите на наставника подчертаха убеждението му, че изпълнението на игровия план и физическата ангажираност са също толкова важни, колкото и самият избор на схема.

Тежкото поражение от Комо обаче поставя Манчестър Юнайтед под сериозен натиск. Изявленията на капитана и треньора показаха различни акценти в оценката на случилото се, а сега пред английския клуб стои задачата да намери бърз отговор както на терена, така и в съблекалнята.