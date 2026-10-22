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Безредиците във Франция поставят под въпрос ПСЖ – Лион! Двубоят може да бъде отложен

Безредиците във Франция поставят под въпрос ПСЖ – Лион! Двубоят може да бъде отложен

22 Октомври, 2026 11:17 437 1

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Френската полиция вече обяви, че се подготвя по-сериозно за предстоящите демонстрации

Безредиците във Франция поставят под въпрос ПСЖ – Лион! Двубоят може да бъде отложен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Предстоящият сблъсък между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион от френската Лига 1 е под въпрос заради продължаващото напрежение и безредиците във Франция. Според местните медии съществува реална възможност срещата, планирана за неделя, да не се проведе по първоначалния график.

Изданието „Екип“ съобщава, че една от обсъжданите опции е двубоят да бъде преместен с 24 часа и да се играе в понеделник. Към момента обаче окончателно решение не е взето.

Причината за възможната промяна са очакваните мащабни протести през уикенда, които създават допълнителни предизвикателства пред органите на реда. Френската полиция вече обяви, че се подготвя по-сериозно за предстоящите демонстрации и разполага със специален план за реакция.

Домакинството на ПСЖ срещу Лион се разглежда като среща с висок риск от гледна точка на сигурността. Ситуацията се усложнява и от факта, че в Париж са насрочени други големи спортни събития. Сред тях е двубоят по американски футбол между Питсбърг Стийлърс и Ню Орлиънс Сейнтс, който трябва да се проведе на стадион „Стад дьо Франс“.

Междувременно организаторите на френското първенство вече направиха промяна в програмата за осмия кръг. Срещата между Тулуза и Троа беше преместена от събота за неделя.

Предстои да стане ясно дали и дербито между ПСЖ и Лион ще бъде пренасрочено и как обстановката във френската столица ще повлияе на спортния календар през уикенда.


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  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Нищо страшно няма да стане, феновете са си взели поука и повече няма да вандалстват.

    11:23 22.10.2026

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