Търговските приходи разширяват пропастта в европейския футбол

Търговските приходи вече са най-големият източник на постъпления за десетте най-богати футболни клуба в Европа, а финансовата разлика между елита и останалите отбори продължава да се разширява. Това показва изследването „Еволюцията на приходите на клубовете в европейския футбол“ на Football Benchmark и World Football Summit.

Делът на спонсорствата, продажбите на екипи, лицензирането и други търговски дейности при водещите 10 клуба е нараснал от 32% от оперативните приходи през сезон 2008/09 до 49% през 2024/25. За същия период приходите от телевизионни и други медийни права са намалели като дял от 42% на 32%, а постъпленията от мачове и стадиони – от 27% на 19%.

Телевизионните права вече не са водещият двигател

Търговските приходи са изпреварили приходите от излъчване при десетте най-печеливши клуба още през 2018/19. При по-широката група от около 700 клуба от първите дивизии в Европа същият обрат е настъпил през 2022/23 – приблизително десетилетие по-късно.

В абсолютни стойности търговските постъпления на европейските клубове са се увеличили от 6,9 млрд. евро през 2014/15 до 12,6 млрд. евро през 2023/24. Приходите от разпределения на УЕФА са нараснали по-бързо от вътрешните телевизионни права – съответно 2,1 пъти срещу 1,5 пъти за същия период.

„Не е случайно, че клубовете в горната половина на класацията са тези, които могат да се концентрират върху развитието на търговските приходи, особено в момент, когато вътрешните телевизионни права достигат плато“, коментира Тим Бридж, водещ партньор в спортната група на „Делойт“.

Висшата лига увеличава преднината си

Общите приходи на клубовете от европейските първи дивизии са нараснали от 11,6 млрд. евро през 2008/09 до 28,6 млрд. евро през 2023/24 – ръст от 146%. За сезон 2024/25 се очаква сумата да е надхвърлила 30 млрд. евро.

Най-голям дял от растежа е концентриран в Англия. Клубовете от Висшата лига са увеличили дела си от общите приходи на европейските първодивизионни клубове от 21% през 2008/09 до 26% през 2023/24. Десетте клуба с най-високи приходи са увеличили общите си постъпления приблизително три пъти до 2024/25.

Данните на УЕФА за последното десетилетие показват сходна картина. Делът на 25-те клуба с най-високи приходи се е увеличил само от 44% на 45%, но европейската футболна централа отбелязва: „абсолютните разлики продължават да нарастват“.

Финансовата концентрация се вижда и на терена

Между сезоните 2014/15 и 2025/26 клубовете от петте водещи първенства – Англия, Испания, Германия, Италия и Франция – са осигурили всички 12 финалисти и 47 от 48-те полуфиналисти в Шампионската лига. Единственото изключение е Аякс, достигнал полуфинала през 2018/19.

Финансовата концентрация се отразява и върху оценките на клубовете. Общата стойност на 32-та най-скъпи европейски отбора е нараснала от 26,3 млрд. евро през 2016 г. до рекордните 72,6 млрд. евро през 2026 г. Според изследването растежът е подкрепен от по-високи приходи, поскъпване на съставите и по-голям интерес от инвеститори към футбола като клас активи.

Източници: reuters.com, worldfootballsummit.com, spobis.com