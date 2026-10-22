Втора загуба в Чънду: Димитър Кисимов остана извън полуфиналите на Младежкия Мастърс

Българската тенис надежда Димитър Кисимов претърпя второ поражение на Младежкия Мастърс на осемте най-добри тенисисти при юношите в Чънду (Китай). Втората среща от група Б се оказа изключително трудна за 18-годишния софиянец, който отстъпи пред американеца Кийтън Хенс с 0:6, 2:6 след едва 57 минути кортно време.

Мачът премина под пълната доминация на американския състезател. Кисимов допусна общо пет пробива на своя сервис и така и не успее да достигне до брейк пойнт през целия двубой.

С това второ поражение българинът загуби и математически шансове за класиране сред първите двама в групата и участие на полуфиналите на престижната надпревара.

Въпреки отпадането от борбата за трофея, за българина предстои още един мач на китайска земя. В петък Димитър Кисимов излиза за последния си двубой от група Б срещу германеца Винсент Райзах, в който ще търси първа победа и достоен завършек на участието си на Мастърса.