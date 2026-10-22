Астън Вила пренаписа историята! Емери изведе бирмингамци до 12 поредни европейски победи у дома

Астън Вила продължава да впечатлява с представянето си в европейските клубни турнири. Английският тим победи норвежкия Викинг с 3:1 и записа 12-и пореден успех като домакин в евротурнирите – постижение, с което се нареди сред най-успешните английски отбори през настоящия век.

Така воденият от Унай Емери състав се превърна едва в третия английски клуб от началото на XXI век, достигнал подобна серия. Преди бирмингамци това са правили Манчестър Юнайтед под ръководството на сър Алекс Фъргюсън в периода 2006–2008 г. и Манчестър Сити с мениджър Джосеп Гуардиола между 2022 и 2024 г.

Последният път, когато Астън Вила не успя да спечели европейски мач на собствен терен, беше през ноември 2024 г. Тогава английският тим завърши 0:0 срещу Ювентус в Шампионската лига. Оттогава насам „виланите“ демонстрират забележителна ефективност пред собствена публика.

Впечатляващата серия включва пет победи в Шампионската лига и още седем в Лига Европа. Сред най-запомнящите се резултати са успехът с 3:2 срещу Пари Сен Жермен, победата с 2:0 над Лил и разгромът с 4:0 над Нотингам Форест. В настоящата поредица попадат още убедителните победи срещу Фенербахче с 6:0 и Викинг с 3:1.

Всичките 12 поредни домакински победи на Астън Вила в Европа:

Астън Вила – Селтик 4:2

Астън Вила – Брюж 3:0

Астън Вила – Пари Сен Жермен 3:2

Астън Вила – Болоня 1:0

Астън Вила – Макаби Тел Авив 2:0

Астън Вила – Йънг Бойс 2:1

Астън Вила – РБ Залцбург 3:2

Астън Вила – Лил 2:0

Астън Вила – Болоня 4:0

Астън Вила – Нотингам Форест 4:0

Астън Вила – Фенербахче 6:0

Астън Вила – Викинг 3:1

Следващото европейско изпитание пред отбора на Емери на собствен терен ще бъде срещу Пари Сен Жермен на 8 декември. Двубоят предоставя възможност на бирмингамци да продължат впечатляващата си серия и да затвърдят позициите си сред най-силните домакини в европейския футбол.