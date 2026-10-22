Жестока критика от Бербатов: „Комо разгроми Манчестър Юнайтед, изглеждаше като мъже срещу деца“

Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България и бивш любимец на феновете на Манчестър Юнайтед — Димитър Бербатов, отправи опустошителни думи по адрес на "червените дяволи" след тежкото поражение с 1:4 от Комо в 3-тия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

В качеството си на експертен анализатор в студиото на TNT Sports, българинът не спести нищо от разочарованието си от представянето на хората на Майкъл Карик.

„Комо надигра Манчестър Юнайтед по всякакъв възможен начин. Не изглеждаше сякаш всички играчи на Манчестър Юнайтед дадоха най-доброто от себе си на терена. В същото време футболистите на Комо просто се забавляваха. Все едно гледах мъже срещу деца“, заяви безапелационно Бербатов.

Поражението на Юнайтед идва на фона на засилваща се контузионна криза в отбора, но според Бербатов липсата на характер и мотивация е била основната причина за срамния резултат срещу италианския тим. Докато Комо демонстираше атрактивен и организиран футбол, манчестърци изглеждаха тотално изгубени на терена.

Загубата оставя Манчестър Юнайтед в изключително неизгодна позиция в общото класиране на Шампионската лига и засилва натиска върху щаба преди предстоящите ключови двубои във Висшата лига.