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Жестока критика от Бербатов: „Комо разгроми Манчестър Юнайтед, изглеждаше като мъже срещу деца“

Жестока критика от Бербатов: „Комо разгроми Манчестър Юнайтед, изглеждаше като мъже срещу деца“

22 Октомври, 2026 13:12 695 4

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  • футболни новини

Бившият футболист отправи опустошителни думи по адрес на "червените дяволи"

Жестока критика от Бербатов: „Комо разгроми Манчестър Юнайтед, изглеждаше като мъже срещу деца“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България и бивш любимец на феновете на Манчестър Юнайтед — Димитър Бербатов, отправи опустошителни думи по адрес на "червените дяволи" след тежкото поражение с 1:4 от Комо в 3-тия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

В качеството си на експертен анализатор в студиото на TNT Sports, българинът не спести нищо от разочарованието си от представянето на хората на Майкъл Карик.

„Комо надигра Манчестър Юнайтед по всякакъв възможен начин. Не изглеждаше сякаш всички играчи на Манчестър Юнайтед дадоха най-доброто от себе си на терена. В същото време футболистите на Комо просто се забавляваха. Все едно гледах мъже срещу деца“, заяви безапелационно Бербатов.

Поражението на Юнайтед идва на фона на засилваща се контузионна криза в отбора, но според Бербатов липсата на характер и мотивация е била основната причина за срамния резултат срещу италианския тим. Докато Комо демонстираше атрактивен и организиран футбол, манчестърци изглеждаха тотално изгубени на терена.

Загубата оставя Манчестър Юнайтед в изключително неизгодна позиция в общото класиране на Шампионската лига и засилва натиска върху щаба преди предстоящите ключови двубои във Висшата лига.



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  • 1 Гост

    1 3 Отговор
    Както почва и статията, бля, бля, и после бивш нам кой си! Така е, бившите са злобни, та и тоя така...

    13:19 22.10.2026

  • 2 там където всеки губи,аз печеля-дядя дръ

    1 0 Отговор
    пирушка.да ви обясня истината за подобни срещи.......много пара е заложена на ман.юнайтед ........

    13:26 22.10.2026

  • 3 търсим себе си СтоГодини

    3 2 Отговор
    нали стана Актьор

    13:26 22.10.2026

  • 4 Човека

    3 2 Отговор
    Първо ще оправи българския футбол после ман Юн ,както оправи брата,където продава наркотици Асен

    13:29 22.10.2026

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