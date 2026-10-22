Почина внезапно футболна легенда на Грузия

Бившият капитан на националния отбор по футбол на Грузия и халф на шотландския Дънди Георги Немсадзе почина внезапно на 54-годишна възраст след сърдечен удар. Тъжната вест съобщиха във Facebook от Динамо Тбилиси — клубът, в който той започва и завършва състезателната си кариера.

През богатата си кариера полузащитникът носи екипите на отбори като Хамбургер, Трабзонспор, Грасхопърс, Реджана и Локомотив Тбилиси, преди през 2000 г. да премине в Дънди, където прекарва три години. За националния отбор на Грузия Немсадзе записва 69 мача.

Премиерът на Грузия Иракли Кобахидзе изказа своите съболезнования:

„Изразявам дълбоката си скръб по повод смъртта на Георги Немсадзе. Това е огромна загуба за грузинския футбол. Като бивш капитан на националния отбор, изключителен професионалист и лидер с боен дух, той представяше успешно както страната си, така и водещи грузински и чуждестранни клубове. Със своя характерен стил на игра и упоритост той остави трайна следа в историята на грузинския спорт.“