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Почина внезапно футболна легенда на Грузия

Почина внезапно футболна легенда на Грузия

22 Октомври, 2026 15:30 592 0

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Премиерът на Грузия Иракли Кобахидзе изказа своите съболезнования

Почина внезапно футболна легенда на Грузия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на националния отбор по футбол на Грузия и халф на шотландския Дънди Георги Немсадзе почина внезапно на 54-годишна възраст след сърдечен удар. Тъжната вест съобщиха във Facebook от Динамо Тбилиси — клубът, в който той започва и завършва състезателната си кариера.

През богатата си кариера полузащитникът носи екипите на отбори като Хамбургер, Трабзонспор, Грасхопърс, Реджана и Локомотив Тбилиси, преди през 2000 г. да премине в Дънди, където прекарва три години. За националния отбор на Грузия Немсадзе записва 69 мача.

Премиерът на Грузия Иракли Кобахидзе изказа своите съболезнования:

„Изразявам дълбоката си скръб по повод смъртта на Георги Немсадзе. Това е огромна загуба за грузинския футбол. Като бивш капитан на националния отбор, изключителен професионалист и лидер с боен дух, той представяше успешно както страната си, така и водещи грузински и чуждестранни клубове. Със своя характерен стил на игра и упоритост той остави трайна следа в историята на грузинския спорт.“


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