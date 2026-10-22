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Селекционерът на Германия с критики към играта на Байерн Мюнхен

Селекционерът на Германия с критики към играта на Байерн Мюнхен

22 Октомври, 2026 15:59 666 0

  • арсенал-
  • байерн мюнхен-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • юрген клоп

Наблюдавайки двубоя от трибуните на "Алианц Арена", завършил наравно 2:2, специалистът призна, че "все още не е разбрал напълно какво прави Байерн, когато не владее топката"

Селекционерът на Германия с критики към играта на Байерн Мюнхен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на германския национален отбор Юрген Клоп открито разкритикува защитната тактика на Байерн Мюнхен в мача от основната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал. Наблюдавайки двубоя от трибуните на "Алианц Арена", завършил наравно 2:2, специалистът призна, че "все още не е разбрал напълно какво прави Байерн, когато не владее топката".

Клоп остава озадачен от тактиката на треньора на баварците Венсан Компани в ситуации без топка, както и от ролята на голмайстора Хари Кейн в тази система.

"До днес не съм разбрал напълно какво прави Байерн, когато няма топката. Но просто искам да продължа да се уча. Понякога е хибриден подход, друг път е персонално покритие, после пък не е. Все още се уча", заяви Юрген Клоп пред DAZN.

Той добави, че Кейн е бил навсякъде по терена: "Когато отборът владее топката - добре, но когато я няма?"

На моменти Хари Кейн се озоваваше в собственото си наказателно поле – факт, който предизвика недоумение у националния селекционер на Германия: "Не съм "папата на футбола" и всеки може да прави каквото си иска, но все още не съм напълно наясно с това.


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