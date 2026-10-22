Керем Демирбай: Съжалявам, че играх за Германия

Керем Демирбай заяви, че съжалява за избора си да играе за националния отбор на Германия и би отказал нова повиквателна, дори ако тя дойде от Юрген Клоп. Бившият германски национал, който сега носи екипа на турския Касъмпаша, разказа, че винаги е искал да представлява Турция.

„Имам турска кръв. Баща ми е турчин, майка ми е туркиня. Аз съм турчин. Исках да играя за Турция и работихме по този въпрос с федерацията в продължение на година и половина. Но поради определени обстоятелства, за които не мога да говоря, избрах Германия“, заяви Демирбай в разговор с турския журналист Ягиз Сабунджуоглу.

Полузащитникът е роден в Германия, но има турски произход и е прекарал цялата си клубна кариера в германския футбол, преди да премине в Турция. За Бундестима той има две участия, и двете през 2017 година, когато селекционер беше Йоахим Льов.

Демирбай дебютира в приятелски мач срещу Дания, а след това попадна в състава на Германия за Купата на конфедерациите. Тимът спечели турнира, като полузащитникът записа само един мач. Той започна като титуляр при победата с 3:1 срещу Камерун и отбеляза първия гол в срещата.

Именно случилото се след попадението според Демирбай е повлияло на отношенията му с германския национален отбор. Той свалил фланелката си при празнуването, а на гърба му се видяла татуировка с очертанията на Турция.

„След като вкарах за Германия, си съблякох фланелката и те видяха турската татуировка на гърба ми. След това никога повече не ме избираха“, разказа футболистът.

Демирбай твърди, че след появата на татуировката отношението към него се е променило и че е бил възприеман като чужденец. След турнира през 2017 година той повече не получава повиквателна за Бундестима. Това е факт, но причината за решението на германските селекционери не е официално потвърдена.

„Съжалявам, че изобщо съм играл за Германия и никога повече няма да го направя, дори и да ме повикат сега. Аз съм турчин. Винаги ще съжалявам, че никога не съм носил славната фланелка на турския национален отбор“, каза Демирбай.

Той продължава кариерата си в Турция, където играе за Касъмпаша. Преди това полузащитникът защитаваше цветовете на Хофенхайм, Байер Леверкузен и Галатасарай.