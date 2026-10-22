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Керем Демирбай: Съжалявам, че играх за Германия

Керем Демирбай: Съжалявам, че играх за Германия

22 Октомври, 2026 14:04 1 161 4

  • керем демирбай-
  • германия-
  • турция-
  • национален отбор-
  • юлиан нагелсман

Бившият германски национал твърди, че е искал да представлява Турция и би отказал нова повиквателна за Бундестима

Керем Демирбай: Съжалявам, че играх за Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Керем Демирбай заяви, че съжалява за избора си да играе за националния отбор на Германия и би отказал нова повиквателна, дори ако тя дойде от Юрген Клоп. Бившият германски национал, който сега носи екипа на турския Касъмпаша, разказа, че винаги е искал да представлява Турция.

„Имам турска кръв. Баща ми е турчин, майка ми е туркиня. Аз съм турчин. Исках да играя за Турция и работихме по този въпрос с федерацията в продължение на година и половина. Но поради определени обстоятелства, за които не мога да говоря, избрах Германия“, заяви Демирбай в разговор с турския журналист Ягиз Сабунджуоглу.

Полузащитникът е роден в Германия, но има турски произход и е прекарал цялата си клубна кариера в германския футбол, преди да премине в Турция. За Бундестима той има две участия, и двете през 2017 година, когато селекционер беше Йоахим Льов.

Демирбай дебютира в приятелски мач срещу Дания, а след това попадна в състава на Германия за Купата на конфедерациите. Тимът спечели турнира, като полузащитникът записа само един мач. Той започна като титуляр при победата с 3:1 срещу Камерун и отбеляза първия гол в срещата.

Именно случилото се след попадението според Демирбай е повлияло на отношенията му с германския национален отбор. Той свалил фланелката си при празнуването, а на гърба му се видяла татуировка с очертанията на Турция.

„След като вкарах за Германия, си съблякох фланелката и те видяха турската татуировка на гърба ми. След това никога повече не ме избираха“, разказа футболистът.

Демирбай твърди, че след появата на татуировката отношението към него се е променило и че е бил възприеман като чужденец. След турнира през 2017 година той повече не получава повиквателна за Бундестима. Това е факт, но причината за решението на германските селекционери не е официално потвърдена.

„Съжалявам, че изобщо съм играл за Германия и никога повече няма да го направя, дори и да ме повикат сега. Аз съм турчин. Винаги ще съжалявам, че никога не съм носил славната фланелка на турския национален отбор“, каза Демирбай.

Той продължава кариерата си в Турция, където играе за Касъмпаша. Преди това полузащитникът защитаваше цветовете на Хофенхайм, Байер Леверкузен и Галатасарай.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тцтцтц

    13 1 Отговор
    А га яде кюфтетата не рева😂😂

    Коментиран от #3

    14:06 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Санчо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тцтцтц":

    И за още пита даже

    14:08 22.10.2026

  • 4 Хаха

    8 0 Отговор
    Като съжалява толкова много, да си върне германския паспорт. Ама не става, нали? Щото с турския навсякъде ще му трябва виза, а в много страни няма изобщо да го пуснат

    14:32 22.10.2026

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