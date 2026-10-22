Рома с кадрови проблеми: Дибала бърза да се върне, Пелегрини също е контузен

Рома е изправена пред сериозни кадрови затруднения в навечерието на важните си мачове, а участието на Пауло Дибала в предстоящото гостуване на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига остава под въпрос. Според италианското издание „Гадзета дело спорт“ аржентинският нападател се надява да се възстанови навреме за двубоя на „Олд Трафорд“, насрочен за 3 ноември.

Дибала получи мускулна травма в прасеца по време на загубата с 3:4 от Реал Мадрид през миналата седмица. Нападателят не успя да продължи срещата и беше заменен принудително на почивката. В момента той преминава през възстановителен курс, като целта е да бъде готов за сблъсъка с английския гранд.

Проблемите на римляните обаче не се ограничават единствено до аржентинската звезда. Старши треньорът Джан Пиеро Гасперини разполага с ограничени възможности в офанзивен план преди гостуването на Наполи през уикенда.

По информация на италианските медии наставникът има само четирима офанзивни футболисти за трите позиции в атака – Мален, Кастро, Суле и Мора. Като алтернативи за ролята на атакуващ полузащитник могат да бъдат използвани Брайън Кристанте, който наскоро се завърна след проблем с коляното, или Пизили.

Допълнителен удар за Рома е новата контузия на капитана Лоренцо Пелегрини. Халфът е получил мускулен проблем в десния крак по време на победата над Слован (Братислава) във вторник.

Предстои Пелегрини да премине ядрено-магнитен резонанс, който трябва да установи тежестта на травмата и очакваната продължителност на възстановяването му. Първоначалните надежди са, че капитанът ще отсъства от терените за не повече от 15 дни.

Така Гасперини ще трябва внимателно да разпределя наличните си ресурси в следващите срещи, докато медицинският щаб работи по възстановяването на основните футболисти. За Рома завръщането на Дибала навреме за гостуването на Манчестър Юнайтед би било особено важно на фона на натрупващите се проблеми в състава.