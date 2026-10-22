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Няма изненади в групата на ЦСКА за мача с Нордселанд

Няма изненади в групата на ЦСКА за мача с Нордселанд

22 Октомври, 2026 15:15 443 1

  • лигата на конференциите-
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  • футбол-
  • групата за мача

Маркус Гиздол не може да разчита на контузените Жан-Филип Гбамен и Жоел Цварц, както и на десния бек Бари Котър, който остана без картотека за Европа

Няма изненади в групата на ЦСКА за мача с Нордселанд - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Нордселанд от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят стартира в 19:45 ч. на стадион "Right to Dream Park" във Фарум.

Както е известно, Маркус Гиздол не може да разчита на контузените Жан-Филип Гбамен и Жоел Цварц, както и на десния бек Бари Котър, който остана без картотека за Европа.

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 4. Диниш Алмейда, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.


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