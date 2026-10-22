Вече е ясна групата на Левски за гостуването в Пилзен

Часове преди сблъсъка на Левски срещу Виктория в Пилзен, наставникът на „сините“ Хулио Веласкес обяви групата на своя тим.
След дълго отсъствие в групата на българския тим се завръща халфът Акрам Бурас. Той обаче не е готов за цял мач, призна Веласкес преди мача.
Ето и всички футболисти, които попаднаха в групата на Левски:
Вратари: Вуцов, Владимиров, Луков
Защитници: Алдаир, Хевертон, Дмитров, Макун, Серафимов, Майкон, Сентейес
Халфове: Бурас, Мубарик, Груич, Сержиньо, Сула
Нападатели: Евертон, Кусо, Око-Флекс, Рейналдо, Стоянчов, Переа
Левски гостува на Виктория Пилзен в мач от третия кръг на Лига Европа, като срещата е тази вечер от 22:00 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бираджия
Коментиран от #2
15:18 22.10.2026
2 Кметът на Микре
До коментар #1 от "Бираджия":Ти си гледай как Литекс играе на стадиона на бившата ти голяма любов и не коментирай отбора на народа!
Коментиран от #3
15:31 22.10.2026
3 а ти си гледай
До коментар #2 от "Кметът на Микре":динамо , което приключи 1949 и не петни името на Апостола , слтак
16:04 22.10.2026