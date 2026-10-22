Вече е ясна групата на Левски за гостуването в Пилзен

Часове преди сблъсъка на Левски срещу Виктория в Пилзен, наставникът на „сините“ Хулио Веласкес обяви групата на своя тим.

След дълго отсъствие в групата на българския тим се завръща халфът Акрам Бурас. Той обаче не е готов за цял мач, призна Веласкес преди мача.

Ето и всички футболисти, които попаднаха в групата на Левски:

Вратари: Вуцов, Владимиров, Луков

Защитници: Алдаир, Хевертон, Дмитров, Макун, Серафимов, Майкон, Сентейес

Халфове: Бурас, Мубарик, Груич, Сержиньо, Сула

Нападатели: Евертон, Кусо, Око-Флекс, Рейналдо, Стоянчов, Переа

Левски гостува на Виктория Пилзен в мач от третия кръг на Лига Европа, като срещата е тази вечер от 22:00 часа.