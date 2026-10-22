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Гласят Нагелсман за нов мениджър на Ман Юнайтед

Гласят Нагелсман за нов мениджър на Ман Юнайтед

22 Октомври, 2026 17:59 566 0

  • юлиан нагелсман-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • майкъл карик

Позицията на Карик се разклати още повече след тежкото поражение на Манчестър Юнайтед с 1:4 от Комо в Шампионската лига в сряда вечер

Гласят Нагелсман за нов мениджър на Ман Юнайтед - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият старши треньор на Байерн Мюнхен и националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман е сред фаворитите за заместник на намиращия се под сериозен натиск мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик, твърди английското издание The Telegraph.

Позицията на Карик се разклати още повече след тежкото поражение на Манчестър Юнайтед с 1:4 от Комо в Шампионската лига в сряда вечер.

Нагелсман е сред основните кандидати, които Юнайтед би могъл да разгледа, ако се стигне до треньорска рокада. 39-годишният специалист в момента е без работа, след като напусна германския национален отбор след Световното първенство през лятото. Твърди се, че той има интерес към възможността да поеме Манчестър Юнайтед, но на този етап ръководството на "червените дяволи" не е предприело официални стъпки, тъй като все още запазва доверие в Майкъл Карик.

Манчестър Юнайтед обаче записа едва два успеха в 11 мача от началото на сезона и няма победа в последните си седем срещи във всички турнири.

Междувременно, TalkSport информира, че мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер, който също бе споменаван като вариант за наследник на Карик, няма намерение да напуска настоящия си клуб.


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