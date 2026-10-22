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Шеф в Септември: Все още нямаме назначен треньор

Шеф в Септември: Все още нямаме назначен треньор

22 Октомври, 2026 18:29 432 0

  • кристиян добрев-
  • футбол-
  • треньор-
  • септември софия

За последно той е водил руския Сокол Саратов

Шеф в Септември: Все още нямаме назначен треньор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Септември София Кристиян Добрев разкри, че към този момент елитният клуб няма назначен постоянен треньор. В медийното пространство се завъртя името на Младен Кашчелан, бивш национал на Черна гора и шампион на България с Лудогорец като футболист.

За последно той е водил руския Сокол Саратов. Преди това Кашчелан е бил помощник на екснаставника на ЦСКА Саша Илич в Пари Нижни Новгород.

"Нямаме официално назначен треньор. Не е тайна, че фаворитът за поста отказа нашето предложение и сега търсим друг наставник, като преговаряме с няколко човека, но няма нищо официално", коментира Кристиян Добрев пред Gong.bg.

Много близо до назначаването на треньорския пост в Септември София беше Александър Томаш, но в крайна сметка бившият наставник на ЦСКА отказа предложението на столичани. За момента отборът се води временно от Младен Стоев-Маджо.


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