Рейсинг Булс трябва да даде титулярното място за 2027 година на Никола Цолов, заяви Хелмут Марко. Бившият съветник в Ред Бул Рейсинг, който лично привлече българския талант в академичната програма за млади пилоти, обясни основната философия на отбора в интервю за австрийското издание „Кроне“. В момента, с изключение на позицията на Оливър Беърман в Хаас, чието официално потвърждение се смята за формалност, единствено съставът на Рейсинг Булс за следващия сезон все още не е обявен.

Марко припомни принципите, изградени от основателя на компанията, подчертавайки: „Аз съм съгласен с това, което казваше Матешиц: „Ние не купуваме звезди, ние създаваме звезди“. Винаги сме търсили свои пилоти, които могат да печелят Гран при. С няколко изключения се получаваше“. Бившият австрийски пилот разкри мнението си и за предстоящия избор на отбора, като добави: „В духа на тази философия, трудното решение между Лиам Лоусън и Никола Цолов в Рейсинг Булс всъщност би трябвало да бъде в полза на Цолов“.

Българският състезател прави впечатляващ дебютен сезон във Формула 2 и се бори за световната титла. Той оглавяваше генералното класиране до състезателния уикенд в Баку, Азербайджан. Ръководството на шампионата и шефовете на Формула 1 продължават да твърдят, че последните планирани стартове в Катар и Абу Даби ще се състоят по график, макар че обстановката в региона остава изключително нестабилна.

Държавният департамент на САЩ вече нареди на служителите в американското посолство и техните семейства да напуснат Саудитска Арабия заради постоянните атаки от страна на йеменските хути, като на място са останали само най-необходимите кадри. Появиха се и информации за подобни разпореждания за посолствата в Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Йордания, но от Вашингтон уточниха, че мярката засега важи единствено за Саудитска Арабия. В същото време отново се обсъжда подновяване на въздушните удари срещу Иран, като президентът Доналд Тръмп наскоро обяви, че ще изчака междинните избори в страната, преди да вземе окончателно решение.

Крайното решение за провеждането на състезанията в Катар и Абу Даби продължава да се бави във времето. Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем увери, че стартовете ще се състоят, отбелязвайки, че собственото му семейство се намира в Емирствата и то не означава за него по-малко, отколкото световният шампионат. Въпреки тези думи, провеждането на последните кръгове от сезона във Формула 1 и Формула 2 остава под сериозна въпросителна, докато Рейсинг Булс предстои да вземе ключово решение за бъдещето на Никола Цолов.