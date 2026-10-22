Байерн Мюнхен продаде 6,7% от акциите си срещу 250 млн. евро

Байерн Мюнхен продължава да укрепва финансовата си структура, след като продаде 6,7% от акциите на футболното си дружество на германската компания "Viessmann", специализирана в отоплителните и климатичните системи. Фирмата е партньор и спонсор на баварците от 2018 г., а сега се превръща в четвъртия миноритарен акционер в клуба.

Сделката е осъществена чрез увеличение на капитала и представлява последният наличен пакет акции. По този начин "Viessmann" се присъединява към "Adidas", "Audi" и "Allianz", които притежават по 7,8% от капитала на германския шампион.

Въпреки промените в акционерната структура, Байерн ще запази пълен контрол върху клуба с дял от 70%, съгласно разпоредбите в неговия устав. Останалите 30% ще бъдат разпределени между четиримата стратегически партньори.

Макар финансовите параметри на операцията да не са обявени официално, предварителните информации сочат, че оценката на придобития дял е част от сделка, базирана на обща стойност на клуба от около 250 милиона евро. Очаква се инвестицията да укрепи собствения капитал на дружеството и да осигури по-голяма финансова гъвкавост за бъдещото му развитие.

Viessmann Generations Group wird Gesellschafter der FC Bayern München AG. ℹ️ 🔗 https://t.co/QOZcg2EX5u https://t.co/2VLnnSG69C — FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2026

Промяната ще има отражение и върху управленската структура на клуба. Макс Виесман, изпълнителен директор на семейната компания и член на консултативния съвет на Байерн, се очаква да влезе в надзорния съвет на баварците. С това броят на членовете му ще нарасне от девет на десет.

Президентът на Байерн Херберт Хайнер определи сделката като важна стъпка за укрепването на акционерната структура и финансовата стабилност на клуба.

„Тази стъпка укрепва акционерната структура на Байерн. Освен това значително подобрената капиталова база разширява възможностите ни за действие в период на постоянни промени“, заяви Хайнер в официалното съобщение.

От "Viessmann" също изразиха увереност в партньорството и подчертаха желанието си да допринесат за бъдещето на германския гранд.

„Байерн е един от най-успешните клубове в Европа, с ясно изразени ценности и силно чувство за социална отговорност. Искаме да допринесем за това клубът да продължи да бъде силен“, посочиха от компанията.