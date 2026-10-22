Хари Кейн коментира "Златната топка"

Поредната награда на Хари Кейн за "Играч на мача" в сряда в Шампионската лига срещу Арсенал (2:2) само подчерта статута му на фаворит за спечелване на престижната награда "Златната топка" в понеделник, пише ДПА.

Фактът, че церемонията по връчването на наградите ще се състои в Лондон – градът, в който е роден и където дълги години е играл за Тотнъм, ще направи събитието още по-специално за капитана на английския национален отбор."Би било огромна чест", заяви Кейн пред TNT Sport, говорейки за "голяма вечер, която може да се превърне в нещо специално за мен".

"Ясно съм казал, че не обичам да говоря за себе си, но знам, че ще бъде огромно постижение, ако това се случи", добави той.

33-годишният Кейн направи зашеметяваща асистенция за Алфонсо Дейвис и реализира дузпа при равенството 2:2 на Байерн с Арсенал. Той отбеляза гол в десети пореден мач в елитния турнир – постижение, което преди него е успял да постигне само Кристиано Роналдо, когато вкара в 11 мача. Кейн ще изравни рекорда на бившия носител на "Златната топка", ако отбележи гол и следващия месец срещу Атлетико Мадрид.

Кейн беше навсякъде по терена и дори изпълни първия си удар от вратата. УЕФА заяви, че той на практика е играл като куотърбек в американския футбол, а треньорът на Байерн Винсент Компани също го похвали. "Той просто има отлично усещане кога да се оттегли назад и да се придвижи в различни зони", каза Компани. "Когато централните защитници излязат напред и Хари има малко време с топката, той може да покаже невероятните си умения с дълги и прецизни пасове. Това ни позволява да проникнем зад отбраната и да създадем опасни положения."

Мачът в сряда няма да има никакво значение за наградата, тъй като гласуването трябваше да се проведе преди месец от по един журналист от всяка от 100-те най-добри държави в класацията на ФИФА, които оценяват изминалия сезон на играчите. Кейн отдавна е доказал, че заслужава наградата. Той отбеляза 73 гола за клуба и националния отбор, спечели дубъл – титлата в Бундеслигата и Купата на Германия – с Байерн, стана голмайстор на лигата за трета поредна година и помогна на Англия да се класира на трето място на Световното първенство.

"Той е безспорен победител. Статистиките му говорят сами за себе си. Годината, която имаше, беше забележителна", заяви полузащитникът на Арсенал и националния отбор на Англия Деклан Райс.

Том Бишоф от Байерн заяви, че Кейн "със сигурност го заслужава. Той не само вкарва голове, но и дава асистенции и винаги е на разположение на отбора. Пасът към Фонзи (б. а. - Дейвис) беше просто сензационен." Кейн, който се съгласи, че това е било "едно от най-добрите ми" подавания, е фаворитът на букмейкърите да стане първият англичанин, спечелил "Златната топка" след Майкъл Оуен през 2001 година.

Други водещи претенденти са Ламин Ямал, който спечели Ла Лига с Барселона и Световното първенство с Испания; нападателят на Реал Мадрид и националния отбор на Франция Килиан Мбапе, който е най-резултатният играч в историята на Световното първенство, и неговият сънародник Усман Дембеле, който помогна на Пари Сен Жермен да защити титлата в Шампионската лига и спечели "Златната топка" миналата година.