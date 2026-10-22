Сезираха трибунал заради изказвания на Хавиер Тебас срещу Реал Мадрид

Висшият спортен съвет на Испания (CSD) се самосезира и внесе официална жалба в Административния спортен трибунал (ТАD) срещу президента на Ла Лига и вицепрезидент на Кралската испанска футболна федерация Хавиер Тебас. Причината - негови публични коментари, в които той сравни поведението на клубната телевизия на Реал Мадрид с пропагандната машина на нацистка Германия.

Документът от 16 страници е подписан лично от държавния секретар по спорта Хосе Мануел Родригес Урибес. В рамките на своите правомощия спортният орган призовава независимия съдебен състав на ТАD да установи дали думите на функционера представляват нарушение на член 76.4.б от Закона за спорта (Закон 10/1990). Въпросната клауза дефинира като тежки нарушения всички явни и публични прояви, които накърняват спортното достойнство и благоприличие.

В своите аргументи Съветът се позовава на практиката на самия трибунал и на юриспруденцията на Върховния съд, според които цивилизованото спортно съжителство налага стриктно спазване на взаимно уважение между ключовите фигури в спортната сфера. От съвета подчертават, че институциите са длъжни безусловно да отстояват принципите на феърплея, коректния диалог и добрия тон.

Трябва да отбележим, че това действие напомня за събитията от 2023 година, когато държавният съвет предприе подобна служебна процедура срещу тогавашния президент на футболната федерация Луис Рубиалес заради скандалното му поведение по време на финала на Световното първенство за жени в Австралия, когато без нейно разрешение той целуна националката Джени Ермосо. Тогава трибуналът наложи тригодишна санкция на Рубиалес.