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Страхотен Левски удари Виктория в Пилзен

Страхотен Левски удари Виктория в Пилзен

23 Октомври, 2026 00:04 911 9

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  • футбол-
  • виктория пилзен

Евертон Бала откри резултата в края на първата част. В 62-ата минута Кристоф Кабонго изравни, а само три по-късно Рейналдо отново даде аванс на българския шампион, а по този начин оформи и крайния резултат

Страхотен Левски удари Виктория в Пилзен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Страхотен Левски записа първа победа в основната фаза на Лига Европа. "Сините" се наложиха с 2:1 над Виктория в Пилзен. Двубоят беше от третия кръг на турнира. Евертон Бала откри резултата в края на първата част. В 62-ата минута Кристоф Кабонго изравни, а само три по-късно Рейналдо отново даде аванс на българския шампион, а по този начин оформи и крайния резултат.

Възпитаниците на Хулио Веласкес изиграха силен мач, в който максимално се възползваха от грешките на своя съперник в защита, докато почти не допуснаха такива в отбрана. Така "сините" имат 4 точки и заемат 17-о място във временното класиране. За Виктория това беше трета поредна загуба.

Двубоят започна равностойно. В 13-ата минута пред домакините се откри добра възможност за гол. Тобиаш Палишчак с отличен пас намери Амар Мемич отдясно в наказателното поле. Босненецът отправи силен удар, но над вратата.

В 25-ата минута Рейналдо получи отляво и подаде към Майкон в наказателното поле. Защитникът потърси далечния ъгъл със силен удар, но Флориан Вийгеле изби с крак.

В края на първата част Левски поведе след груба грешка на домакините. Тобиаш Палишчак сбърка с подаване към своя вратар Флориан Вийгеле. От това се възползва Рейналдо, който отне топката и подаде към непокрития Евертон Бала. Бразилецът от десетина метра преодоля стража за 0:1.

Втората част започна с отлична възможност за българския шампион. Мазир Сула отне топката отдясно и центрира остро в наказателното поле. Вийгеле се размина с топката, която остана във владение на "сините". Рейналдо се освободи и отправи удар в левия ъгъл, но стражът на Виктория изби в корнер.

В 54-ата минута Шейк Суаре центрира от корнер, а в наказателното поле Сампсон Дуе отправи удар с глава. Либериецът имаше претенции за игра с ръка на Марко Груич. Ситуацията беше прегледана от ВАР, но наказателен удар не беше отсъден.

Виктория изравни в 62-ата минута. Стефан Пиргич подаде към Шейк Суаре отдясно след изпълнение на ъглов удар отляво. Французинът центрира към далечната греда, където Кристоф Кабонго беше изпуснат. Нападателято отправи удар, който първоначално Светослав Вуцов успя да избие, но при втория опит да изчисти топката я прати във вратата.

Три минути след това шампионите върнаха своя аванс. Мехди Мубарик пусна подаване към Майкон зад гърба на Тобиаш Палишчак. Бразилецът от своя страна центрира остро по земя към Рейналдо, който отблизо се разписа за 1:2.

В 73-ата минута в игра след лечение на контузия, продължило над три месеца, в игра се завърна Акрам Бурас. Алжирецът замени Евертон Бала. До края на мача столичани не допуснаха опасности пред своята врата и спечелиха първа победа в основната фаза на Лига Европа през този сезон.

В следващия си мач от турнира "сините" приема Ягелония Бялисток. Двубоят е на 5 ноември на "Васил Левски".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

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    Победа срещу сериозен отбор.

    Коментиран от #7

    00:14 23.10.2026

  • 2 Сатана Z

    1 12 Отговор
    Така става когато руските пари се изливат на Гейарена в Подуяне

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    00:18 23.10.2026

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    5 0 Отговор

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    00:46 23.10.2026

  • 4 Рогач

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Само Левски ШАМПИОН ! За ребрандираните с цел търговска печалба меикренски ментета на Папазоглу , К.Р от африкански слон !!!

    01:05 23.10.2026

  • 5 Пампаец

    2 1 Отговор
    Нека гледат как се прави , ребрандираните припоци ! Нека се учат!

    01:06 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да спрат

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да позорят и името на Левски.
    Един българин няма в този отбор и в други.

    01:14 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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