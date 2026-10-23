Хулио Веласкес: Много съм горд от играчите, феновете заслужават такива европейски вечери

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде своя коментар след успеха с 2:1 над Виктория Пилзен в среща от груповата фаза на Лига Европа.

"Ключът към победата бе отношението и поведението на отбора ни. Много съм горд от играчите и от феновете, които създадоха тази енергия, за да можем на терена да представим толкова добро представяне. Атмосферата беше страхотна. Успяхме да разберем спецификите на двубоя, различавахме различните моменти. През първото полувреме имахме известни проблеми при определени моменти. Опитваха бързо да атакуват и да ни създават проблеми, но генерално разбрахме какво трябва да правим и играхме добре. Тогава, когато бе необходимо, повишавахме скоростта в нашата игра. Когато трябваше да сме по-спокойни, си подавахме добре топката. Справихме се отлично и отборът показа сериозно израстване, както и капацитет. Успяхме да доминираме в различни компоненти, което е много важно", заяви той.

"Наистина съм много щастлив, най-вече за нашите фенове. Нормално е с такава подкрепа да успяваме да постигаме добри резултати. С тази страст, която получаваме от тяхна страна, всичко е много приятно. Нашият отбор и феновете заслужават вечери като днешната, независимо в кой от трите европейски турнира. За мен е много важно това, за да можем да се подобряваме във всеки възможен ден и да постигаме такива резултати. Никога не е достатъчно и има много работа още, защото феновете заслужават по-добри и по-добри резултати и постижения. Развитието трябва да е в различни аспекти, но този клуб и фенове заслужава тези моменти и преживявания. Много сме щастливи и доволни от това, което се случи. Имаме 10-15 минути да се порадваме и започваме да се възстановяваме, както и да мислим за следващите двубои", добави наставникът на "сините".

"Най-важно е начинът, по който ще се представяме. До момента всичко е много позитивно всичко. Всеки един от нашите съперници е много солиден отбор. Спечелихме една точка срещу НЕК, но имахме шансове и за три. Днес постигнахме важна победа. Имаме четири точки от три двубоя, но можехме и с повече да сме. Въпреки това съм доволен от постигнатото. Никога не е достатъчно, но трябва да се възстановим и подготвим ментално и психически за това, което предстои. Двубоят с Арда ще е много важен", завърши Хулио Веласкес.