Спортът по ТВ в петък (23 октомври)

06.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
06.50 Мото GР, тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 2
09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2
15.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 2
15.00 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
16.00 Вихрен – Марек Диема спорт
18.30 Ал Файсали – Ал Насър МАХ Спорт 3
19.00 ЦСКА 1948 – Ботев (Пд) Диема спорт
19.30 Бохум – Волфсбург Диема спорт 2
19.30 Дармщад – Санкт Паули Нова спорт
19.30 Волейбол, Локомотив Авиа – Монтана МАХ One
20.20 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, втори ден
20.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на САЩ Диема спорт 3
21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Щутгарт – Борусия (М) Нова спорт
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Фенербахче МАХ Спорт 2
21.45 Торино – Монца МАХ Спорт 3
21.45 Брест – Ница Диема спорт 3
22.00 Алавес – Малага МАХ Спорт 4
22.00 Ипсуич – Нотингам Диема спорт 2
22.00 Болтън – Мидълзбро Диема спорт
02.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 2
04.00 НХЛ, Колорадо – Тампа Бей МАХ Спорт 3
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 днес никакви факти за
отвори вратата на председателя на НС и съответно НСО мигновено я отстрани от там,
което е напълно нормално.
За такива неща в САЩ се разстрелва директно! Може да е изплискала легена и да се е облепила с взрив, може да има граната, може да има пистолет. Това е нормалнa реакция
на НСО, поздравяваме ги! Иначе нищо и няма, само се прави
06:37 23.10.2026