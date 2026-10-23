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Спортът по ТВ в петък (23 октомври)

Спортът по ТВ в петък (23 октомври)

23 Октомври, 2026 06:29 291 1

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (23 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

06.50 Мото GР, тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 2

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

16.00 Вихрен – Марек Диема спорт

18.30 Ал Файсали – Ал Насър МАХ Спорт 3

19.00 ЦСКА 1948 – Ботев (Пд) Диема спорт

19.30 Бохум – Волфсбург Диема спорт 2

19.30 Дармщад – Санкт Паули Нова спорт

19.30 Волейбол, Локомотив Авиа – Монтана МАХ One

20.20 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, втори ден

20.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на САЩ Диема спорт 3

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

21.30 Щутгарт – Борусия (М) Нова спорт

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Фенербахче МАХ Спорт 2

21.45 Торино – Монца МАХ Спорт 3

21.45 Брест – Ница Диема спорт 3

22.00 Алавес – Малага МАХ Спорт 4

22.00 Ипсуич – Нотингам Диема спорт 2

22.00 Болтън – Мидълзбро Диема спорт

02.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 2

04.00 НХЛ, Колорадо – Тампа Бей МАХ Спорт 3


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