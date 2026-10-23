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Любопитно: Фабрицио Романо стои зад трансфера на Мартин Батурина в Комо

Любопитно: Фабрицио Романо стои зад трансфера на Мартин Батурина в Комо

23 Октомври, 2026 07:00 501 0

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  • футбол

Президентът на италианския клуб Мирван Суварсо разкри, че журналистът му е препоръчал хърватина, след като първоначалната трансферна цел е бил халф на Интер

Любопитно: Фабрицио Романо стои зад трансфера на Мартин Батурина в Комо - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мартин Батурина се превърна във важна фигура в състава на Комо, но привличането му през лятото на 2025 г. не е било първоначалният план на клуба. Президентът Мирван Суварсо разкри, че до трансфера на хърватския халф от Динамо Загреб се стигнало след препоръка от Фабрицио Романо.

„Фабрицио Романо ми го препоръча. Един ден ме попита: „Имаш ли интерес да се срещнеш с този футболист?“. Отговорих му: „Кой е той? Не го познавам“. Той ми обясни, че има агент, който иска да се срещне с мен. Обикновено не се срещам с агенти, но името Батурина ми прозвуча познато“, разказа Суварсо пред журналиста Ханиф Тамрин. Думите му бяха цитирани от “Calciomercato”.

След разговора президентът поискал от аналитичния екип на Комо да проучи футболиста и да прецени дали той ще се адаптира бързо към Серия А. Специалистите вече познавали качествата на Батурина, но Суварсо настоял да бъде направен подробен анализ. Резултатите били положителни и клубът решил да действа.

Първоначално Комо се бил насочил към Петар Сучич, който впоследствие премина в Интер. Според Суварсо клубът дори постигнал договорка с Динамо Загреб, но преговорите се провалили заради високите комисиони, поискани от агентите. „Те бяха почти колкото трансферната сума. В един момент решихме, че няма смисъл да продължаваме“, обясни президентът.

Така Комо се насочил към Батурина, въпреки че търсел футболист с профила на Сучич – типичен номер 8. Хърватинът обаче се оказал подходящ за стила на Сеск Фабрегас, който му дава свобода да се включва в атаките и да играе на различни позиции. Представянето му оправдава решението на клуба, а интересът към него от други европейски отбори продължава да расте.


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