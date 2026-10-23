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Ашли Йънг предупреди Манчестър Юнайтед за Конте: „Ще бъде катастрофа“

Ашли Йънг предупреди Манчестър Юнайтед за Конте: „Ще бъде катастрофа“

23 Октомври, 2026 07:30 531 0

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Бившият капитан на „червените дяволи“ не смята, че италианецът е подходящ за заместник на Майкъл Карик, тъй като методите му на работа могат да се окажат проблем за сегашния състав

Ашли Йънг предупреди Манчестър Юнайтед за Конте: „Ще бъде катастрофа“ - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ашли Йънг предупреди Манчестър Юнайтед да не назначава Антонио Конте на мястото на Майкъл Карик. Бившият капитан на английския гранд познава добре италианеца от съвместната им работа в Интер и смята, че изискванията му няма да паснат на настоящия състав на „червените дяволи“.

Конте е без работа, след като напусна Наполи по взаимно съгласие през май. В кариерата си той спечели пет титли в Серия А като футболист на Ювентус, а след това добави още пет като треньор на торинци, Интер и Наполи. През сезон 2016/17 изведе Челси до титлата във Висшата лига още в първата си година начело на отбора. Въпреки успехите си обаче италианецът е известен с кратките си престои в клубовете, а темпераментът му често води до напрежение с ръководствата.

Позицията на Карик също е подложена на изпитание. Манчестър Юнайтед загуби тежко от Комо в сряда, а серията без победа вече достигна седем мача. След последния съдийски сигнал Карик отиде при гостуващите фенове, за да им се извини за представянето на отбора. Той не скри разочарованието си от усилията на футболистите: „Ако не тичаш напред и не се връщаш назад, няма как да печелиш“. Това се случва след силния финал на миналия сезон, когато под временното ръководство на Карик Юнайтед спечели повече точки в последните 17 кръга от шампиона Арсенал.

„Той е луд“, заяви Йънг за Конте в предаването “The Overlap Daily”. Бившият халф описа тренировките на италианеца като изключително интензивни, с много бягане и чести двустранни игри 11 срещу 11. Срещите с отбора също били продължителни, особено след загуба, когато футболистите можели да останат в съблекалнята с треньора по три-четири часа. Според Йънг това изтощава не само играчите, но и ръководителите на клубовете, които в крайна сметка се уморяват от постоянния натиск.

Конте изисква от футболистите си да покриват огромни разстояния и често използва израза „да изядат тревата“, за да опише отдадеността, която очаква от тях. Именно тук Йънг вижда най-големия проблем при евентуалното му назначение в Манчестър Юнайтед. „Говори се много за показателите на Юнайтед по отношение на бягането. Ако играчите не са готови да тичат, а Антонио Конте поеме отбора, това ще бъде катастрофа“, заключи бившият капитан.


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