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18 месеца наказание за бивши футболисти на Ювентус и Лацио

18 месеца наказание за бивши футболисти на Ювентус и Лацио

23 Октомври, 2026 08:29 561 0

  • симоне пепе-
  • джузепе скули-
  • футбол

Двамата са разследвани и по подозрение в изнудване на футболисти

18 месеца наказание за бивши футболисти на Ювентус и Лацио - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившите италиански футболисти Симоне Пепе и Джузепе Скули получиха по 18 месеца забрана за дейност и глоба от 20 000 евро за незаконно упражняване на професията на футболен агент. Решението е на Националния федерален трибунал, който наложи същото наказание и на адвоката Алесандро Бучиери, миноритарен съдружник в компанията “SP Management”.

Според решението тримата са се представяли неправомерно за лицензирани спортни агенти, водили са преговори за финансови условия и са участвали в сключването на договори, без да притежават необходимата правоспособност. Случаят е свързан с разследване на прокуратурата в Рим за дейността на двамата бивши футболисти като посредници при договарянето на условия за млади играчи. По данни от разследването в италианския олимпийски комитет CONI са били депозирани договори с подправени подписи.

Сред футболистите, замесени в случая, са Костантино Фавасули, преминал през школата на Фиорентина, и Давиде Бетела, който е играл в юношеските формации на Интер, Аталанта и Фрозиноне. След като двамата решили да прекратят професионалните си отношения с посредниците, заподозрените според разследването поискали да им бъдат изплатени неустойки в размер на стотици хиляди евро за предсрочно прекратяване на договорите.

По този казус Пепе и Скули са обект и на наказателно разследване за незаконно упражняване на професия и предполагаемо изнудване. Тези обвинения все още подлежат на изясняване в рамките на наказателното производство, отделно от вече наложените спортни санкции.


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