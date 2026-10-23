Борнемут повтори постижение, невиждано за английски клуб от 53 години

Борнемут се превърна в първия английски клуб от 1973 година насам, който печели първите си три мача в голям европейски турнир. „Черешките“ постигнаха поредицата в дебютната си евротурнирна кампания, а третият успех дойде с категоричното 3:0 над Милан на „Вайтълити Стейдиъм“ в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.
Тимът на Марко Розе поведе още в 8-ата минута с дузпа, изпълнена от Жустин Клуйверт. Половин час по-късно вратарят и капитан на „росонерите“ Майк Менян бе изгонен с директен червен картон, след като блъсна в лицето Тайлър Адамс при корнер в наказателното поле на италианците. От последвалата дузпа Маркъс Тавърние удвои преднината, а в 84-ата минута Амин Адли оформи крайния резултат с пряк свободен удар.
Така Борнемут има пълен актив от девет точки след три кръга и е сред водещите отбори в подреждането, а седемкратният европейски шампион Милан е с едва една победа от първите си три срещи във втория по сила турнир на Стария континент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Важното е, че
09:14 23.10.2026
4 Факти, що ме триете , като ви поправям ?
Научете се да търпите критика!
09:15 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трай бе....
До коментар #5 от "Факти, що ме триете , като ви поправям ?":.... То и Аушвиц е Освиенцим, ама някой питали ни. Вадиш дебелите енциклопедии и четеш.
09:18 23.10.2026