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Борнемут повтори постижение, невиждано за английски клуб от 53 години

Борнемут повтори постижение, невиждано за английски клуб от 53 години

23 Октомври, 2026 09:01 733 6

  • борнемут-
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  • футбол-
  • лига европа-
  • постижение

„Черешките“ постигнаха поредицата в дебютната си евротурнирна кампания, а третият успех дойде с категоричното 3:0 над Милан на „Вайтълити Стейдиъм“ в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа

Борнемут повтори постижение, невиждано за английски клуб от 53 години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борнемут се превърна в първия английски клуб от 1973 година насам, който печели първите си три мача в голям европейски турнир. „Черешките“ постигнаха поредицата в дебютната си евротурнирна кампания, а третият успех дойде с категоричното 3:0 над Милан на „Вайтълити Стейдиъм“ в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Тимът на Марко Розе поведе още в 8-ата минута с дузпа, изпълнена от Жустин Клуйверт. Половин час по-късно вратарят и капитан на „росонерите“ Майк Менян бе изгонен с директен червен картон, след като блъсна в лицето Тайлър Адамс при корнер в наказателното поле на италианците. От последвалата дузпа Маркъс Тавърние удвои преднината, а в 84-ата минута Амин Адли оформи крайния резултат с пряк свободен удар.

Така Борнемут има пълен актив от девет точки след три кръга и е сред водещите отбори в подреждането, а седемкратният европейски шампион Милан е с едва една победа от първите си три срещи във втория по сила турнир на Стария континент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Важното е, че

    0 0 Отговор
    милиони залози утекаха в загуба..

    09:14 23.10.2026

  • 4 Факти, що ме триете , като ви поправям ?

    3 0 Отговор
    не е Борнемут , а Борнмът.

    Научете се да търпите критика!

    09:15 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трай бе....

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти, що ме триете , като ви поправям ?":

    .... То и Аушвиц е Освиенцим, ама някой питали ни. Вадиш дебелите енциклопедии и четеш.

    09:18 23.10.2026

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