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Валери Божинов разкри кой е новият директор в Левски

Валери Божинов разкри кой е новият директор в Левски

23 Октомври, 2026 09:42 747 1

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Италианецът е известен със своята важна роля в съвременната еволюция на сензацията Комо, в който заемаше позицията Директор по партньорствата

Валери Божинов разкри кой е новият директор в Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият футболист Валери Божинов, който отново се присъедини към Левски, обяви името на новия маркетингов директор в клуба. Това е Филаделфо Апаро.

Италианецът е известен със своята важна роля в съвременната еволюция на сензацията Комо, в който заемаше позицията Директор по партньорствата.

Валери Божинов изрази своите очаквания, че съвместните усилия на Апаро, Атанас Бостанджиев, Еду Гаспар и Хулио Веласкес ще преобразят "сините" в подобие на легендарния Реал Мадрид от епохата на „Галактикос“.

„Неговата статистика и биография, това, което е направил, е история само по себе си. Постигнал го е с много работа, много труд, има много успехи. С всичко, с което се е захванал, е превръщал във величие. Очаквам да превърне Левски в галактика. Реал Мадрид си е Реал Мадрид, но да направим Левски галатико. Клаудио, Еду Гаспар, господин Бостанджиев и естествено треньорът, който е от фигурите в тази пирамида“, каза Валери Божинов.

„Имах възможността да говоря с него, изключително обран човек като господин Веласкес. Тези хора са сериозни, искат да превърнат Левски в клуб като Реал Мадрид - Галактикос. С неговата визия може да преобрази Левски и да прилича на голям европейски клуб“, сподели още той.

"Господин Бостанджиев иска да направи Левски отбор, с който всички да се съобразяват", завърши бившият играч на Ювентус.


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